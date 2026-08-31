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Moda

John Galliano cancela su exposición en el Met

La retrospectiva estaba prevista para mayo de 2027 y habría recorrido cuatro décadas de trabajo del diseñador, desde Central Saint Martins hasta Maison Margiela

Agosto 31, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
John Galliano y su mesurado regreso a la MET Gala 2024.jpg

John Galliano cancela su exposición en el Met

Getty images

John Galliano: Horizons, la exposición que el Metropolitan Museum of Art había programado para la primavera de 2027, no se realizará. El diseñador y el museo anunciaron a través de un comunicado que decidieron cancelar conjuntamente la expocisión después de semanas de cuestionamientos sobre la decisión de dedicarle una de las exhibiciones más importantes del Costume Institute.

Una exposición anunciada apenas un mes antes

La muestra había sido presentada el 31 de julio como el gran proyecto de primavera del Costume Institute. Su apertura estaba prevista para el 9 de mayo de 2027 y habría permanecido en el Met hasta enero de 2028.
El proyecto prometía reunir alrededor de cuatro décadas de trabajo de Galliano mediante prendas, accesorios, bocetos, toiles, libros de investigación y materiales de archivo. El recorrido habría comenzado con su colección de graduación de Central Saint Martins de 1984, Les Incroyables, y habría llegado hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.
La dimensión de la retrospectiva explicaba parte de su relevancia. John Galliano habría sido apenas el tercer diseñador vivo en protagonizar una exposición monográfica del Costume Institute, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017.

El pasado que volvió al centro de la conversación

La elección generó una reacción inmediata porque la trayectoria creativa de John Galliano convive con un episodio que continúa definiendo la conversación pública alrededor de su nombre.
En 2011, el diseñador fue despedido de Dior después de que circularan videos en los que pronunciaba comentarios antisemitas y racistas. Ese mismo año fue declarado culpable en Francia por un delito relacionado con sus declaraciones. Posteriormente pidió disculpas y emprendió un proceso de recuperación personal y profesional que, con el paso de los años, le permitió regresar a las grandes casas de moda.
Su regreso alcanzó otro punto decisivo en Maison Margiela, donde asumió la dirección creativa en 2014 y construyó algunas de las propuestas más influyentes de su carrera. Esa reintegración convirtió su trayectoria posterior en un caso particularmente complejo para la industria: ¿hasta dónde puede separarse una obra extraordinaria de las acciones de su autor?
La pregunta adquirió mayor peso cuando el Met anunció la retrospectiva. La institución había señalado que la exposición abordaría también los episodios controversiales de su carrera, pero para distintos sectores esa inclusión no resolvía el problema de otorgarle un espacio de honor dentro de una de las instituciones culturales más importantes de Nueva York.

John Galliano decide retirar el proyecto

En su declaración sobre la cancelación, John Galliano reconoció nuevamente el daño provocado por sus palabras y mencionó de manera específica a las comunidades judía y asiática. También sostuvo que la responsabilidad por sus actos no puede resolverse mediante una exposición o un reconocimiento institucional.
Max Hollein, director y CEO del Met, confirmó que la decisión se tomó después de conversaciones con el diseñador. Andrew Bolton, responsable del Costume Institute, también respaldó el acuerdo.
La decisión llega antes de que comenzara el montaje de una exposición que habría requerido una importante preparación institucional y deja abierta una pregunta inmediata: qué proyecto ocupará ahora el lugar de la muestra de primavera de 2027.

John Galliano MET GALA
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