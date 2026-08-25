El estilo que convirtió a Freddie Mercury en un icono llega al Victoria & Albert Museum

Ocho looks originales de Freddie Mercury llegarán al Victoria & Albert Museum de Londres para revelar una faceta de su legado que durante décadas ha convivido con su historia musical: su extraordinaria relación con la ropa. La exposición, titulada Freddie Mercury | Splendid Things, abrirá sus puertas el 24 de octubre de 2026 y permanecerá en el museo hasta el 17 de enero de 2027.

Freddie Mercury convirtió el vestuario en parte de su identidad

Para Mercury, la ropa no terminaba cuando comenzaba una canción. Sus prendas formaban parte de la construcción de cada actuación y ayudaban a establecer una personalidad escénica que podía cambiar de una época a otra. El exceso, la teatralidad y la libertad para mezclar referencias fueron elementos constantes de una imagen que terminó siendo inseparable de Queen.

La exposición del V&A propone observar precisamente ese proceso. En lugar de presentar únicamente recuerdos de su trayectoria musical, el museo pone el foco en las prendas, los accesorios y las decisiones visuales que acompañaron sus conciertos, videoclips y apariciones públicas.

El “Mercury Wing” estará entre las piezas protagonistas

Uno de los objetos más reconocibles de la exposición será el “Mercury Wing”, un catsuit diseñado por Wendy De Smet para la gira de A Night at the Opera de 1975-1976. La prenda pertenece a una etapa fundamental en la evolución de Mercury, cuando su imagen comenzó a incorporar con mayor fuerza elementos teatrales y una silueta mucho más elaborada.

La selección también incluye el conjunto monocromático relacionado con la portada del primer álbum de Queen y otras prendas utilizadas durante diferentes momentos de su carrera. Juntas permiten observar cómo fue modificándose su lenguaje visual a medida que aumentaba la escala de sus espectáculos.

La corona que definió su última etapa con Queen

Entre las piezas que seguramente concentrarán mayor atención está la corona acompañada por una capa diseñada por Diana Moseley para The Magic Tour de 1986. Mercury utilizó este conjunto durante la última gira de Queen en la que participó y lo convirtió en uno de los símbolos visuales más reconocibles de aquella etapa.

La imagen resulta particularmente significativa porque resume una de las características que hicieron diferente a Mercury: podía apropiarse de códigos asociados con la realeza, el teatro o el glam y convertirlos en parte de un lenguaje propio sobre el escenario.

La ropa también cuenta la historia detrás de los conciertos

La exposición incluirá además un vestuario utilizado en el video de “Made in Heaven”, lo que amplía el recorrido más allá de las presentaciones en vivo. El conjunto permite observar cómo las decisiones relacionadas con la imagen de Freddie Mercury también se trasladaban a producciones audiovisuales.

Los diseñadores que trabajaron con él tenían que considerar factores que no existen en una prenda convencional: movimiento, iluminación, distancia, escenografía y la manera en que una silueta podía convertirse en una imagen reconocible desde cualquier punto de un recinto. La ropa debía resistir el escenario y, al mismo tiempo, contribuir a la narrativa del espectáculo.

Mary Austin y la preservación de su legado

Una parte importante de las piezas procede del archivo conservado por Mary Austin, quien mantuvo durante décadas numerosos objetos personales de Freddie Mercury. Su participación permite acercarse a las prendas como piezas de archivo y no únicamente como vestuario asociado a grandes actuaciones.

El nombre de la exposición también tiene un vínculo directo con la personalidad del cantante. Splendid Things retoma una frase pronunciada por Freddie Mercury en 1978 sobre su gusto por estar rodeado de cosas espléndidas. La expresión resume una sensibilidad que estaba presente tanto en su forma de vestir como en su interés por objetos singulares y piezas cuidadosamente elegidas.