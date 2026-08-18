Suscríbete
Síguenos en:
Especiales

FOREV3R Electric: Kia EV3 convierte la movilidad eléctrica en una declaración de estilo

Agosto 18, 2026 • 
Harper’s Bazaar
forever-electric-kia-ev3-convierte-la-movilidad-electrica-en-una-declaracion-de-estilo.png

Tecnología, diseño y música electrónica se encontraron en FOREV3R Electric, la experiencia con la que Kia presentó el EV3, su primer SUV 100% eléctrico “Hecho en México”. Una nueva generación de movilidad que mira hacia el futuro sin renunciar al diseño ni a la emoción.

Hay momentos en los que la tecnología deja de sentirse únicamente funcional para convertirse en parte de nuestra manera de vivir, bajo esa premisa, Kia presentó FOREV3R Electric, una experiencia creada para revelar el nuevo Kia EV3 y demostrar que hablar del futuro de la movilidad también puede significar hablar de diseño, música, cultura y nuevas formas de entender el lujo.

forever-electric-kia-ev3-convierte-la-movilidad-electrica-en-una-declaracion-de-estilo-presentacion.png

Lejos de la presentación automotriz tradicional, la firma surcoreana construyó un universo inmersivo en el que instalaciones, tecnología interactiva y música electrónica acompañaron la llegada de uno de sus lanzamientos más importantes en México.

kia-ev3-suv-hecho-en-mexico.png

El protagonista fue el Kia EV3, un SUV compacto completamente eléctrico que representa un nuevo capítulo para la compañía: es el primer vehículo 100% eléctrico “Hecho en México” de Kia, producido en su planta de Pesquería, Nuevo León.

caracteristicas-kia-ev3-suv.png

FOREV3R Electric entendió algo esencial sobre las nuevas generaciones: la innovación ya no vive de manera aislada. Está presente en la moda, la música, el diseño, el entretenimiento y, cada vez más, en la manera en que nos movemos.

forever-electric-kia-ev3-convierte-la-movilidad-electrica-en-una-declaracion-de-estilo-1.png

Por eso, el soundtrack de la noche estuvo encabezado por Jamie xx, productor y DJ británico convertido en uno de los nombres más influyentes de la electrónica contemporánea. Junto a Chesare, María Nocheydía y Groovy Kids, creó la atmósfera de una celebración que trascendió la presentación de un automóvil.

fiesta-kia-ev3.png

Compacto en proporciones, pero sorprendentemente amplio en su interior, el Kia EV3 mide 4.30 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.68 metros. Su arquitectura eléctrica permite prescindir de elementos propios de un vehículo de combustión, aprovechando mejor el espacio y creando un habitáculo abierto, limpio y contemporáneo.

kia-ev3-suv.png

En el interior, el lenguaje minimalista se combina con tecnología intuitiva y una distribución pensada para cinco pasajeros, el piso trasero completamente plano amplifica la sensación de amplitud, mientras que sus pantallas y acabados refuerzan una estética creada para una generación acostumbrada a convivir naturalmente con lo digital.

interior-kia-ev3-suv.png

Más que incorporar tecnología como un elemento adicional, el EV3 la integra a la experiencia.

Uno de los grandes retos alrededor de la movilidad eléctrica continúa siendo la autonomía. Kia busca responder a esa preocupación con dos configuraciones. El EV3 EX equipa una batería de 58.3 kWh con hasta 436 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP, mientras que el EV3 SXL eleva la capacidad hasta 81.4 kWh y alcanza hasta 605 kilómetros.

kia-ev3-suv-presentacion-mexico-electrico.png

Esta última cifra abre nuevas posibilidades para entender un automóvil eléctrico más allá de los desplazamientos urbanos. Escapadas de fin de semana y trayectos largos entran en una ecuación donde la movilidad eléctrica comienza a sentirse cada vez más cotidiana. Además, ambas versiones ofrecen 201 caballos de fuerza y 209 lb-pie de torque.

La llegada del EV3 tiene además un significado especial para la industria nacional. Su producción en Pesquería, Nuevo León, convierte al modelo en el primer vehículo totalmente eléctrico de Kia fabricado en México.

“Hoy celebramos un momento histórico para Kia México que reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el país”, señaló Andy Kim, CEO de Kia México, durante la presentación.

La apuesta forma parte de una estrategia mayor. Horacio Chávez, Managing Director de Kia México, explicó que la compañía busca que para 2030 el 52% de sus ventas corresponda a vehículos electrificados.

kia-ev3-suv-presentacion-mexico-electrico-invitados.png

La sofisticación tecnológica del EV3 también está pensada para reducir fricciones en el día a día. Su sistema Kia Connect permite consultar información desde dispositivos móviles y recibir actualizaciones remotas, mientras que algunas funciones incluyen llave digital NFC, cargador inalámbrico y distintas asistencias avanzadas a la conducción.

A ello se suma la incorporación del conector J3400 (NACS), que amplía las posibilidades de carga pública. Bajo condiciones adecuadas de carga rápida en corriente directa, la batería puede pasar del 10 al 80% aproximadamente en 30 minutos.

El nuevo lujo también puede significar silencio, eficiencia, tecnología intuitiva, diseño inteligente y la posibilidad de recorrer cientos de kilómetros utilizando energía eléctrica. FOREV3R Electric hizo visible precisamente esa transición. Entre beats, instalaciones inmersivas y un SUV producido en México, Kia presentó algo más que un nuevo modelo: una mirada hacia una generación para la que tecnología, sostenibilidad, diseño y cultura ya forman parte de una misma conversación. Y quizá ahí se encuentre la verdadera sofisticación del futuro.

Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
despertares-2026-isaac-hernandez-reune-a-las-maximas-figuras-mundiales-de-la-danza-en-la-ciudad-de-mexico.png
Especiales
Despertares 2026: Isaac Hernández reúne a las máximas figuras mundiales de la danza
Agosto 05, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Spencer Tunick, Faro de Gáldar Gran Canaria, Islas Canarias 2026.jpg
Especiales
Spencer Tunick:
Tienes que convertir una multitud en comunidad
Julio 22, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
WhatsApp Image 2026-07-21 at 4.58.58 PM (3).jpeg
Especiales
Diego Klein

Más allá del protagonista
Julio 21, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
02 HUBLOT FERRAGAMO.jpg
Especiales
Ludwika Paleta: Lejos del ruido, más cerca de sí misma
Julio 20, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
04 GUCCI.jpg
Especiales
Hoy no me puedo levantar, 20 años después
Dos décadas después del estreno de Hoy no me puedo levantar en México, Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez regresan al escenario —y a quienes eran entonces— para celebrar el musical que transformó sus vidas y marcó a toda una generación
Mayo 25, 2026
 · 
María José Guzmán
07 OMEGA MARIA PONCE.jpg
Especiales
Vanessa Huppenkothen: Una fuerza imparable
Lista para vivir su quinta fiesta global del fútbol como una de las voces más importantes del ámbito deportivo en México, Vanessa sabe que se encuentra en un momento clave de su carrera. Pero más allá de su amor por la comunicación deportiva, nuestra estrella de portada tiene claro que en este partido de 90 minutos llamado vida, también hay otras pasiones que vive con la misma intensidad
Mayo 18, 2026
 · 
María José Guzmán
07 DIOR BEAUTY, SANDRA WEIL, TIFFANY.jpg
Especiales
Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo
La actriz mexicana explora una estética marcada por maquillaje gráfico, wet hair y referencias al glam clásico en la nueva Beauty Cover Story de mayo
Mayo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
flor-de-loto-el-arte-floral-que-transforma-la-fachada-de-multiva-en-un-homenaje-vivo-a-mexico.png
Especiales
Flor de Loto: el arte floral que transforma la fachada de Multiva en un homenaje vivo a México
Mayo 02, 2026
 · 
Harper’s Bazaar