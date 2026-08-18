FOREV3R Electric: Kia EV3 convierte la movilidad eléctrica en una declaración de estilo

Tecnología, diseño y música electrónica se encontraron en FOREV3R Electric, la experiencia con la que Kia presentó el EV3, su primer SUV 100% eléctrico “Hecho en México”. Una nueva generación de movilidad que mira hacia el futuro sin renunciar al diseño ni a la emoción.

Hay momentos en los que la tecnología deja de sentirse únicamente funcional para convertirse en parte de nuestra manera de vivir, bajo esa premisa, Kia presentó FOREV3R Electric, una experiencia creada para revelar el nuevo Kia EV3 y demostrar que hablar del futuro de la movilidad también puede significar hablar de diseño, música, cultura y nuevas formas de entender el lujo.

Lejos de la presentación automotriz tradicional, la firma surcoreana construyó un universo inmersivo en el que instalaciones, tecnología interactiva y música electrónica acompañaron la llegada de uno de sus lanzamientos más importantes en México.

El protagonista fue el Kia EV3, un SUV compacto completamente eléctrico que representa un nuevo capítulo para la compañía: es el primer vehículo 100% eléctrico “Hecho en México” de Kia, producido en su planta de Pesquería, Nuevo León.

FOREV3R Electric entendió algo esencial sobre las nuevas generaciones: la innovación ya no vive de manera aislada. Está presente en la moda, la música, el diseño, el entretenimiento y, cada vez más, en la manera en que nos movemos.

Por eso, el soundtrack de la noche estuvo encabezado por Jamie xx, productor y DJ británico convertido en uno de los nombres más influyentes de la electrónica contemporánea. Junto a Chesare, María Nocheydía y Groovy Kids, creó la atmósfera de una celebración que trascendió la presentación de un automóvil.

Compacto en proporciones, pero sorprendentemente amplio en su interior, el Kia EV3 mide 4.30 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.68 metros. Su arquitectura eléctrica permite prescindir de elementos propios de un vehículo de combustión, aprovechando mejor el espacio y creando un habitáculo abierto, limpio y contemporáneo.

En el interior, el lenguaje minimalista se combina con tecnología intuitiva y una distribución pensada para cinco pasajeros, el piso trasero completamente plano amplifica la sensación de amplitud, mientras que sus pantallas y acabados refuerzan una estética creada para una generación acostumbrada a convivir naturalmente con lo digital.

Más que incorporar tecnología como un elemento adicional, el EV3 la integra a la experiencia.

Uno de los grandes retos alrededor de la movilidad eléctrica continúa siendo la autonomía. Kia busca responder a esa preocupación con dos configuraciones. El EV3 EX equipa una batería de 58.3 kWh con hasta 436 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP, mientras que el EV3 SXL eleva la capacidad hasta 81.4 kWh y alcanza hasta 605 kilómetros.

Esta última cifra abre nuevas posibilidades para entender un automóvil eléctrico más allá de los desplazamientos urbanos. Escapadas de fin de semana y trayectos largos entran en una ecuación donde la movilidad eléctrica comienza a sentirse cada vez más cotidiana. Además, ambas versiones ofrecen 201 caballos de fuerza y 209 lb-pie de torque.

La llegada del EV3 tiene además un significado especial para la industria nacional. Su producción en Pesquería, Nuevo León, convierte al modelo en el primer vehículo totalmente eléctrico de Kia fabricado en México.

“Hoy celebramos un momento histórico para Kia México que reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el país”, señaló Andy Kim, CEO de Kia México, durante la presentación.

La apuesta forma parte de una estrategia mayor. Horacio Chávez, Managing Director de Kia México, explicó que la compañía busca que para 2030 el 52% de sus ventas corresponda a vehículos electrificados.

La sofisticación tecnológica del EV3 también está pensada para reducir fricciones en el día a día. Su sistema Kia Connect permite consultar información desde dispositivos móviles y recibir actualizaciones remotas, mientras que algunas funciones incluyen llave digital NFC, cargador inalámbrico y distintas asistencias avanzadas a la conducción.

A ello se suma la incorporación del conector J3400 (NACS), que amplía las posibilidades de carga pública. Bajo condiciones adecuadas de carga rápida en corriente directa, la batería puede pasar del 10 al 80% aproximadamente en 30 minutos.

El nuevo lujo también puede significar silencio, eficiencia, tecnología intuitiva, diseño inteligente y la posibilidad de recorrer cientos de kilómetros utilizando energía eléctrica. FOREV3R Electric hizo visible precisamente esa transición. Entre beats, instalaciones inmersivas y un SUV producido en México, Kia presentó algo más que un nuevo modelo: una mirada hacia una generación para la que tecnología, sostenibilidad, diseño y cultura ya forman parte de una misma conversación. Y quizá ahí se encuentre la verdadera sofisticación del futuro.