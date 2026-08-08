Pamela Almanza protagoniza Harper’s Bazaar en la nueva campaña de O media

Hay pocos lugares donde un escaparate tenga tanto peso como en Nueva York. Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue y otras grandes tiendas de Manhattan han convertido sus vitrinas en montajes donde el vestido comparte espacio con escenografías, objetos y conceptos creados específicamente para atraer la mirada desde la calle.

Esa cultura visual inspira la nueva campaña de revistas de lujo de O Media. Para Harper’s Bazaar, Pamela Almanza ocupa el escaparate. Almanza es actriz mexicana y egresada del Centro Universitario de Teatro. Comenzó su carrera profesional durante la década pasada y ha formado parte de producciones como Niñas mal, Rosario Tijeras, Yankee, Cómo sobrevivir soltero, Sin origen y, más recientemente, Con esa misma mirada.

Harper’s Bazaar coloca habitualmente al vestido, la fotografía y la dirección creativa como herramientas editoriales. Su cobertura reciente incluye colecciones internacionales, diseñadores mexicanos, joyería, semanas de la moda y perfiles de personalidades vistos desde el estilo.

La campaña de O Media lleva esa mirada al escaparate. Pamela aparece como lo haría una protagonista dentro de una vitrina de moda en Manhattan: observada desde afuera, rodeada por una composición en la que cada elemento tiene una función visual.

La idea recupera algo que las grandes tiendas neoyorquinas entendieron hace más de un siglo. El escaparate no tenía que limitarse a enseñar lo que estaba a la venta; podía construir una imagen suficientemente poderosa para hacer que alguien se detuviera frente al cristal.