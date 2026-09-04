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Moda

Georgina Rodríguez llegó a Venecia con jeans blancos y un Birkin que cuesta cientos de miles de euros

Un sujetador de encaje de menos de 40 euros, una camisa satinada color chocolate y joyas de diamantes completaron la llegada de Georgina Rodríguez a Venecia

Septiembre 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Georgina Rodríguez llegó a Venecia con jeans blancos y un Birkin que cuesta cientos de miles de euros

Jacopo Raule/FilmMagic

El contraste de precios es lo que convierte la llegada de Georgina Rodríguez a Venecia en algo más que otro look de celebridad. Para asistir al Festival Internacional de Cine de Venecia, la empresaria combinó un sujetador de encaje y una camisa satinada de Intimissimi con jeans blancos de Giambattista Valli, pero reservó el verdadero despliegue de lujo para los accesorios: un Birkin 35 Himalaya de Hermès, joyas de diamantes y un reloj Rolex.

El Birkin Himalaya que cambia por completo el conjunto

El bolso que llevó Georgina Rodríguez pertenece a una de las categorías más exclusivas de Hermès. Se trata de un Birkin 35 Himalaya, confeccionado en piel de cocodrilo Niloticus y reconocible por su degradado en blanco y gris, inspirado visualmente en las tonalidades de las montañas del Himalaya.
Su valor resulta difícil de fijar porque este tipo de Birkin no funciona como un bolso convencional con un precio único de tienda. La disponibilidad es extremadamente limitada y el mercado secundario puede elevar considerablemente su cotización. Algunas estimaciones recientes sitúan piezas Himalaya de este tipo en cientos de miles de euros, dependiendo de sus características, estado y demanda.
Ese fenómeno explica parte de su atractivo ya que el precio no responde únicamente a los materiales, sino también a la escasez. En el mercado de lujo, ciertos bolsos han dejado de funcionar solo como accesorios para convertirse en objetos de colección cuyo valor puede cambiar con el tiempo.

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Jeans blancos, chocolate y lencería a la vista

Frente al bolso, la ropa elegida por Georgina Rodríguez resulta mucho más accesible. La protagonista cromática es una camisa satinada color chocolate de Intimissimi, llevada abierta y ligeramente caída sobre un hombro para dejar visible un sujetador de encaje en el mismo tono.
Debajo aparecen unos jeans blancos de tiro alto y pernera amplia de Giambattista Valli, una elección que mantiene el conjunto lejos del código tradicional de un evento cinematográfico. En lugar de recurrir a un vestido para su llegada, Rodríguez apuesta por una combinación que podría funcionar igualmente como look de viaje o de ciudad.
El sujetador, además, cuesta alrededor de 39,90 euros, una cifra que contrasta radicalmente con el valor de los accesorios. La diferencia resulta interesante porque muestra otra forma de entender el lujo, y es que no todo tiene que pertenecer a una maison para que el conjunto tenga una lectura sofisticada.

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Jacopo Raule/FilmMagic

El marrón chocolate también llega al otoño

El color elegido para la camisa y la lencería tiene además una lectura estacional. El marrón chocolate ha ganado presencia en las propuestas de otoño y funciona especialmente bien junto al blanco porque permite que una tonalidad cálida y profunda conviva con una prenda asociada habitualmente a los meses más luminosos.
Georgina Rodríguez lleva esta combinación un paso más allá al utilizar el mismo marrón en dos capas de distinta textura: el brillo del satén y el encaje del sujetador. El resultado evita que la lencería parezca un elemento accidental y la convierte en parte deliberada de la composición.
Los complementos terminan de llevar el conjunto hacia el terreno del lujo. Georgina Rodríguez añadió pendientes y collar de diamantes, además de un reloj Rolex y su anillo de matrimonio, reforzando el contraste entre prendas cotidianas y piezas cuyo valor pertenece a otra escala.

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Jacopo Raule/FilmMagic

Una fórmula de lujo menos predecible

La llegada a Venecia también resulta significativa porque Georgina Rodríguez no construyó su imagen alrededor de una sola pieza espectacular. El Birkin, por sí mismo, habría bastado para convertir el conjunto en una declaración de lujo; sin embargo, la mezcla con denim blanco, lencería y una camisa de satén hace que el bolso adquiera una función distinta.

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Georgina Rodríguez llegó a Venecia con jeans blancos y un Birkin que cuesta cientos de miles de euros

Jacopo Raule/FilmMagic

Ya no se trata de llevar un accesorio excepcional con un vestuario igualmente extraordinario, sino de colocar una pieza de coleccionista en medio de prendas mucho más fáciles de reconocer y reproducir. Ese contraste entre lo cotidiano y lo inaccesible es, precisamente, lo que hace que el look resulte tan contemporáneo.
En Venecia, donde la atención suele concentrarse en los vestidos de alfombra roja, Georgina Rodríguez encontró otra manera de construir un momento de moda: dejar que un Birkin de colección hiciera el trabajo de alta joyería mientras el resto del conjunto hablaba el lenguaje relajado del street style.

Festival de Cine de Venecia Georgina Rodríguez Birkin lujo
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