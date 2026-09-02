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Belleza

El icónico perfume de los 2000 de Calvin Klein que regresa con Rosalía como imagen

Calvin Klein Fragrances lleva su colección de fragancias Euphoria a un nuevo nivel.

Septiembre 02, 2026
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El perfume más sexy de los 2000 e icono olfativo de toda una generación se reinventa esta temporada. La icónica creación de Calvin Klein regresa con una nueva intensidad. El nuevo euphoria signature elixir, es una rica composición de chypre-vainilla, donde el pachulí forma parte de las notas de fondo junto con la vainilla cristalizada y la seductora orquídea, creando un aroma que se siente expresivo y refinado a la vez.

Al frente de este homenaje a la fragancia original, está nada menos que Rosalía, embajadora global de la firma, cuya personalidad empoderada y audaz, encarna el espíritu de la mujer euphoria moderna.

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¿A qué huele el aroma más sexy de la temporada?

El signature elixir continúa explorando la versatilidad del ingrediente clave de la colección euphoria elixirs, el cual es la vainilla –fruto de la orquídea, la flor emblemática de Euphoria– que permite crear un aroma sofisticado y seductor con una intensidad moderna.

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La fragancia revela una cremosa composición gourmand de vainilla cristalizada, donde las preciosas vainas se maduran lentamente permitiendo que la cristalización se forme naturalmente en su superficie, capturando la vainilla en su estado más sensual e indulgente. Además, nos encanta que esté elaborada con una ultraconcentración de más del 28 %, para un impacto amplificado y un poder duradero.

¿El resultado? Un aroma cálido, envolvente e intenso que se siente desde el primer rocío por el cuerpo.

Un perfume que rompe moldes

Inspirado en la sensualidad y la silueta de una orquídea en plena floración, la botella original de euphoria sigue siendo un icónico objeto escultural y atemporal, que ha sido reimaginado para euphoria signature elixir en un plateado luminoso con un acabado metálico parcialmente translúcido para un impactante efecto monocromático.

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La historia evoluciona, y los grandes protagonistas de ella también lo hacen. Euphoria signature elixir sabe encarnar a la perfección ese espíritu moderno y cosmopolita de los 2000... y que hoy en día, sigue enamorándonos.

A partir de septiembre ya puedes adquirirlo en Liverpool. En tiendas como Palacio de Hierro, Sears, Sanborns, Suburbia, Sephora y Ulta estará disponible hasta el 1 de octubre.

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