¿La bichectomía envejece el rostro?

La respuesta corta es no necesariamente, pero la preocupación tiene fundamento. La bichectomía elimina una parte de la grasa de Bichat, un tejido que contribuye al volumen de las mejillas, y esa reducción se suma a los cambios que el rostro experimenta naturalmente con la edad. El verdadero debate no está en si la cirugía hace que una persona envejezca más rápido, sino en si una pérdida adicional de volumen puede favorecer una apariencia más hundida o demacrada años después.

La grasa de Bichat no está ahí solo por estética

La llamada bola adiposa de Bichat se encuentra en una zona profunda de la mejilla y cumple funciones anatómicas además de aportar volumen. Su tamaño y distribución varían entre personas y también cambian con la edad.

La bichectomía consiste en retirar una parte de este tejido mediante una incisión dentro de la boca. El objetivo estético es reducir el volumen de las mejillas y hacer más evidente la estructura de los pómulos. A diferencia de un tratamiento temporal, la grasa que se extrae quirúrgicamente no vuelve a ocupar exactamente el mismo espacio.

Por eso la edad en la que se realiza el procedimiento importa. Una cara joven suele conservar más volumen facial y una piel con mayor elasticidad; ambas características cambian progresivamente con los años.

¿Qué sucede con el rostro cuando envejecemos?

El envejecimiento facial no consiste únicamente en que la piel pierda firmeza. También cambian los tejidos que se encuentran debajo de ella. Los compartimentos de grasa facial pueden disminuir, desplazarse y modificar la manera en que se proyectan los pómulos, las mejillas y la mandíbula.

La grasa de Bichat también forma parte de este proceso. Algunas investigaciones han observado modificaciones relacionadas con la edad en su volumen y posición. Esto explica por qué una reducción de volumen que favorece un rostro más definido en la juventud puede tener un resultado visual diferente décadas después.

Entonces, ¿la bichectomía causa envejecimiento prematuro?

No hay evidencia suficiente para afirmar que la bichectomía acelere el envejecimiento facial. Esta distinción es fundamental, especialmente frente a la cantidad de información categórica que circula en redes sociales.

Una revisión sistemática publicada en 2026 analizó diez estudios con 1,123 pacientes y encontró resultados estéticos generalmente favorables y altos niveles de satisfacción. Sin embargo, también señaló una limitación importante: los estudios disponibles tienen seguimientos demasiado cortos para establecer con certeza qué sucede a largo plazo. En uno de los trabajos analizados se reportó una apariencia excesivamente demacrada en una pequeña proporción de pacientes.

La evidencia anterior llegaba a una conclusión similar. Aunque los resultados iniciales de la extracción de grasa de Bichat suelen ser positivos, durante años faltaron investigaciones capaces de observar a los pacientes durante periodos suficientemente largos como para determinar sus efectos sobre el envejecimiento facial.

¿La bichectomía envejece el rostro? Pexels

El problema puede estar en quitar demasiado

El riesgo estético que merece mayor atención es la pérdida excesiva de volumen, especialmente en personas que ya tienen un rostro delgado o poca grasa facial.

Una extracción agresiva puede hacer que las mejillas se vean demasiado hundidas. Con el paso de los años, cuando el rostro pierda naturalmente parte de su volumen, ese efecto podría hacerse más evidente. No significa que todas las personas que se someten a una bichectomía terminarán con un rostro demacrado; significa que el resultado depende de cuánto tejido se retire y de las características anatómicas de cada paciente.

También existen riesgos propios de cualquier procedimiento quirúrgico en esta zona, como infección, hematomas, asimetrías y lesiones de estructuras anatómicas cercanas, entre ellas el conducto de la glándula parótida y ramas del nervio facial.

¿La bichectomía envejece el rostro? Pexels

Una decisión que debería considerar el rostro futuro

La popularidad de la bichectomía responde, en parte, a una preferencia estética por mejillas más definidas y rostros visualmente más angulosos. El problema aparece cuando esa imagen se convierte en el único criterio para decidir cuánto volumen eliminar.

La investigación disponible no permite decir que la bichectomía provoque envejecimiento prematuro. Sí permite plantear una pregunta más interesante: ¿qué cantidad de volumen facial conviene conservar cuando sabemos que el rostro seguirá cambiando durante las próximas décadas?

Una cara más afilada puede ser el resultado deseado hoy. La decisión realmente importante es asegurarse de que ese resultado también tenga sentido para el rostro que llegará después.