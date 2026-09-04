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Moda

Amal Clooney llevó casi 400 mil dólares en joyas de Cartier a Venecia

Dos piezas de alta joyería concentraron la mayor parte del valor del look: esmeraldas, ónix y más de ocho quilates de diamantes acompañaron su vestido negro de Tom Ford

Septiembre 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Amal Clooney llevó casi 400 mil dólares en joyas de Cartier a Venecia

Stefania D’Alessandro/WireImage

Amal Clooney llegó al Festival de Cine de Venecia con un vestido negro de Tom Ford y joyas de Cartier cuyo valor conjunto ronda los 375 mil dólares. La cifra resulta llamativa, pero son los detalles de las piezas los que explican por qué una selección relativamente contenida de accesorios puede alcanzar ese precio: unos aretes de alta joyería con esmeraldas, ónix y diamantes, además de un brazalete cubierto por 138 diamantes.

Dos piezas concentraron casi todo el valor

Los aretes pertenecen a la colección En Équilibre de Cartier y combinan diferentes cortes de diamantes con seis cuentas grandes de esmeralda y elementos de ónix. Su precio estimado alcanza los 149 mil dólares, una cifra que coloca a la alta joyería en un lugar muy distinto al de un accesorio convencional de alfombra roja.
El segundo gran protagonista fue un brazalete Reflection de Cartier, realizado en oro blanco y engastado con 138 diamantes. La pieza está valorada en aproximadamente 224 mil dólares y reúne alrededor de 8.29 quilates de diamantes entre piedras de talla brillante y baguette. Juntos, los aretes y el brazalete representan prácticamente todo el valor de la joyería que llevó Amal Clooney anoche.

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Por qué el vestido negro fue una elección inteligente

Amal Clooney acompañó las joyas con un vestido negro confeccionado especialmente por Haider Ackermann para Tom Ford, de silueta columna y con drapeados que recorren el cuerpo. Las finas tiras y el acabado brillante de sus zapatos mantuvieron el conjunto dentro de una misma conversación visual, sin añadir elementos que compitieran con las piedras.
La elección resulta especialmente efectiva porque el negro funciona como una superficie neutra para las esmeraldas y los diamantes. El verde aparece únicamente en las orejas y en uno de los anillos, mientras el brazalete aporta luz sin cambiar la paleta general. En lugar de acumular joyas, Amal Clooney dejó que unas pocas piezas extraordinarias hicieran el trabajo.

"Ink" Screening And Opening Ceremony Red Carpet - The 83rd Venice International Film Festival

Amal Clooney llevó casi 400 mil dólares en joyas de Cartier a Venecia

Ernesto Ruscio/Getty Images

El regreso de las esmeraldas a la alfombra roja

La presencia de esmeraldas también dice algo sobre el momento que atraviesa la alta joyería. Durante años, los diamantes blancos dominaron buena parte de las apariciones de celebridades, especialmente cuando el objetivo consistía en acompañar vestidos de gala sin introducir demasiado color.
Las piedras de color permiten otra narrativa. Una esmeralda no solamente aporta brillo: introduce contraste, profundidad y una tonalidad reconocible incluso en fotografías tomadas a distancia. Cartier ha utilizado durante décadas esta combinación de piedras preciosas y diseño magnifico, y las apariciones en alfombras rojas funcionan como una forma de trasladar ese patrimonio a una audiencia mucho más amplia.

La joyería también construyó el look de Venecia

Amal Clooney asistió a la ceremonia inaugural junto a George Clooney, quien recibió el León de Oro honorífico por su trayectoria. Mientras él apostó por el clásico esmoquin negro, ella mantuvo una estética igualmente sobria pero construida alrededor de materiales extraordinarios.
El contraste es interesante ya que el vestido podría parecer minimalista a primera vista, pero su precio visual se encuentra en lo que sucede de cerca. Las piedras, los cortes del diamante y el trabajo de la joyería modifican la lectura de una silueta negra aparentemente sencilla.
Ese es precisamente uno de los cambios más interesantes en la alta joyería actual pues las piezas excepcionales ya no necesitan un vestido igualmente espectacular para hacerse notar. En Venecia, Amal Clooney demostró que un vestido negro puede ser suficiente cuando lo que realmente cuenta ocurre en las muñecas, las orejas y los pequeños destellos que aparecen frente a las cámaras.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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