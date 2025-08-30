Emma Stone se une a la tendencia de otoño con nuevo color de pelo en el Festival de Cine de Venecia 2025

En cada Festival de Cine de Venecia hay un momento que trasciende la alfombra roja y se convierte en tema de conversación global. Este año, esa escena llevó el nombre de Emma Stone, quien volvió a conquistar a críticos y fotógrafos no solo por su magnetismo actoral, sino por un cambio de look que marca un nuevo capítulo en su estilo. La actriz, conocida por su camaleónica capacidad de transformar su imagen sin perder identidad, presentó un tono de pelo que inmediatamente acaparó titulares y generó debate en la esfera de la moda y la belleza ya que le dice adiós a su icónico pelirrojo y se une a las tendencias otoñales.

Del pelirrojo clásico al castaño sofisticado

Emma Stone, cuyo sello personal ha estado ligado durante años al pelirrojo cálido que resaltaba su piel clara y sus ojos verdes, sorprendió al llegar a Venecia con un castaño suave con matices cobrizos. Esta elección no solo refresca su imagen, sino que aporta una dimensión más madura y sofisticada a su estilo, manteniendo la conexión con la calidez de su tono natural pero llevándola hacia una versión más depurada.

En la presentación matutina posó con un corte de cabello pulido y luminoso, mientras que en la alfombra roja nocturna lució una versión más estilizada con ondas ligeras que realzaban el brillo multidimensional del nuevo color. El contraste evidenció que este tono se adapta a diferentes escenarios, desde la naturalidad de un photocall hasta la intensidad del glam nocturno veneciano.

Emma Stone se despide del icónico pelirrojo Getty images

El simbolismo detrás del cambio

Para muchas celebridades, el cabello es más que una cuestión estética, es un recurso narrativo que acompaña las etapas de su carrera. En el caso de Emma Stone, el cambio parece dialogar con una etapa de consolidación profesional. Tras el éxito de proyectos como Poor Things y con varios estrenos en puerta, su nueva melena se interpreta como un gesto de madurez, una forma de subrayar que se encuentra en un momento de plenitud creativa.

Además, este tipo de transformaciones refuerzan su carácter de referente estilístico. Emma Stone nunca ha tenido miedo de arriesgar y ha pasado del rubio platinado al rojo intenso, del bob estructurado a ondas románticas, siempre con una coherencia que mantiene su esencia.

Emma Stone Getty images

Tendencia en ascenso, los tonos cálidos y versátiles para otoño 2025

El castaño con reflejos cobrizos que eligió la actriz se inscribe dentro de una tendencia que ha venido ganando fuerza en las últimas temporadas, los colores cálidos de bajo mantenimiento. Estos tonos no solo suavizan los rasgos, sino que también aportan luminosidad sin exigir retoques constantes. Para quienes buscan una opción versátil que funcione en distintos contextos, se trata de una alternativa perfecta.

Expertos en coloración señalan que la clave está en trabajar matices que se adapten a la base natural del cabello, potenciando la luz de la piel en lugar de opacarla. En el caso de Emma Stone, la elección potencia su mirada y resalta la frescura de sus facciones, proyectando un aire juvenil, pero con mayor sofisticación. Su nueva imagen es la definición de oxímoron, una mujer fresca y juvenil que también es una estrella madura y consolidada.

Un look pensado para la alfombra roja

El peinado y maquillaje que acompañaron este nuevo color de pelo confirmaron que el cambio fue concebido como un statement integral. Durante la alfombra roja, el maquillaje se mantuvo en tonos neutros y luminosos, con un énfasis en los labios satinados y una piel radiante, lo que permitió que el cabello fuera el verdadero protagonista.

El vestido, en un tono metálico sutil, reforzó la elección cromática que al reflejar la luz, creó un contraste perfecto con la calidez de su nueva melena, demostrando cómo moda y belleza pueden articularse para narrar una misma historia.