Suscríbete
Belleza

Emma Stone se une a la tendencia de otoño con nuevo color de pelo en el Festival de Cine de Venecia 2025

Emma Stone sorprende en Venecia 2025 con un nuevo tono castaño con reflejos cobrizos que redefine su estilo y se perfila como la próxima gran tendencia en coloración

August 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Bugonia" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival

Emma Stone se une a la tendencia de otoño con nuevo color de pelo en el Festival de Cine de Venecia 2025

Theo Wargo/Getty Images

En cada Festival de Cine de Venecia hay un momento que trasciende la alfombra roja y se convierte en tema de conversación global. Este año, esa escena llevó el nombre de Emma Stone, quien volvió a conquistar a críticos y fotógrafos no solo por su magnetismo actoral, sino por un cambio de look que marca un nuevo capítulo en su estilo. La actriz, conocida por su camaleónica capacidad de transformar su imagen sin perder identidad, presentó un tono de pelo que inmediatamente acaparó titulares y generó debate en la esfera de la moda y la belleza ya que le dice adiós a su icónico pelirrojo y se une a las tendencias otoñales.

También te interesa...
quemaduras por el sol y remedios caseros
Estilo de vida
3 remedios caseros contra las quemaduras por el sol
June 21, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Curiosidades de Emma Stone actriz lalaland Superbad
Celebridades
Curiosidades de Emma Stone que seguro no sabías
July 13, 2020
 · 
Alex Villatoro

Del pelirrojo clásico al castaño sofisticado

Emma Stone, cuyo sello personal ha estado ligado durante años al pelirrojo cálido que resaltaba su piel clara y sus ojos verdes, sorprendió al llegar a Venecia con un castaño suave con matices cobrizos. Esta elección no solo refresca su imagen, sino que aporta una dimensión más madura y sofisticada a su estilo, manteniendo la conexión con la calidez de su tono natural pero llevándola hacia una versión más depurada.

En la presentación matutina posó con un corte de cabello pulido y luminoso, mientras que en la alfombra roja nocturna lució una versión más estilizada con ondas ligeras que realzaban el brillo multidimensional del nuevo color. El contraste evidenció que este tono se adapta a diferentes escenarios, desde la naturalidad de un photocall hasta la intensidad del glam nocturno veneciano.

SaveInsta.to_539585190_17924604846193789_5240289043305591509_n.jpg

Emma Stone se despide del icónico pelirrojo

Getty images

El simbolismo detrás del cambio

Para muchas celebridades, el cabello es más que una cuestión estética, es un recurso narrativo que acompaña las etapas de su carrera. En el caso de Emma Stone, el cambio parece dialogar con una etapa de consolidación profesional. Tras el éxito de proyectos como Poor Things y con varios estrenos en puerta, su nueva melena se interpreta como un gesto de madurez, una forma de subrayar que se encuentra en un momento de plenitud creativa.

Además, este tipo de transformaciones refuerzan su carácter de referente estilístico. Emma Stone nunca ha tenido miedo de arriesgar y ha pasado del rubio platinado al rojo intenso, del bob estructurado a ondas románticas, siempre con una coherencia que mantiene su esencia.

SaveInsta.to_541140969_17932774545083676_8458413769789306213_n.jpg

Emma Stone

Getty images

Tendencia en ascenso, los tonos cálidos y versátiles para otoño 2025

El castaño con reflejos cobrizos que eligió la actriz se inscribe dentro de una tendencia que ha venido ganando fuerza en las últimas temporadas, los colores cálidos de bajo mantenimiento. Estos tonos no solo suavizan los rasgos, sino que también aportan luminosidad sin exigir retoques constantes. Para quienes buscan una opción versátil que funcione en distintos contextos, se trata de una alternativa perfecta.

Expertos en coloración señalan que la clave está en trabajar matices que se adapten a la base natural del cabello, potenciando la luz de la piel en lugar de opacarla. En el caso de Emma Stone, la elección potencia su mirada y resalta la frescura de sus facciones, proyectando un aire juvenil, pero con mayor sofisticación. Su nueva imagen es la definición de oxímoron, una mujer fresca y juvenil que también es una estrella madura y consolidada.

Un look pensado para la alfombra roja

El peinado y maquillaje que acompañaron este nuevo color de pelo confirmaron que el cambio fue concebido como un statement integral. Durante la alfombra roja, el maquillaje se mantuvo en tonos neutros y luminosos, con un énfasis en los labios satinados y una piel radiante, lo que permitió que el cabello fuera el verdadero protagonista.
El vestido, en un tono metálico sutil, reforzó la elección cromática que al reflejar la luz, creó un contraste perfecto con la calidez de su nueva melena, demostrando cómo moda y belleza pueden articularse para narrar una misma historia.

Emma Stone Festival de Cine de Venecia Tendencias 2025 pelo corto tendencias otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
este-es-el-secreto-mejor-guardado-de-emma-mackey-para-oler-siempre-glamurosa.png
Belleza
Este es el secreto mejor guardado de Emma Mackey para oler siempre glamurosa
August 28, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Celebrity Sightings In New York City - May 31, 2024
Belleza
El corte de pelo con flequillo de Dakota Johnson en Materialistas será el más deseado del otoño 2025
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
112th Tour de France 2025 - Stage 21
Belleza
Ideas de manicure romántica para lucir tu anillo de compromiso
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_538862045_18522542992033981_5586997521639794894_n.jpg
Belleza
Heidi Klum luce la tendencia mermaid waves para el Festival de Cine de Venecia 2025
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"La Grazia" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival
Belleza
Manicure para hombres: Yuri Ancarani luce las uñas más espectaculares del Festival de Cine de Venecia 2025
El director italiano Yuri Ancarani sorprendió en el Festival de Cine de Venecia 2025 con una atrevida propuesta que redefine la elegancia masculina
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_539186003_18590984995054956_4874996781761716558_n.jpg
Belleza
Por qué Taylor Swift no usó manicure para lucir su anillo de compromiso, la no tendencia de uñas al natural
Taylor Swift mostró su anillo de compromiso con Travis Kelce sin manicure, apostando por la tendencia minimalista de uñas al natural
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-25 114835 (1).png
Belleza
Raspberry Makeup, la tendencia de maquillaje que dominará las calles a partir de septiembre 2025
El Raspberry Makeup será la tendencia definitiva de maquillaje en otoño 2025, descubre cómo lograr este look monocromático en tonos frambuesa para labios, mejillas y párpados
August 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_538106430_18524445472015148_5313953368091822512_n.jpg
Belleza
El detalle de belleza en las uñas de Serena Williams demuestra que el neón vuelve a ser tendencia
Serena Williams sorprendió con unas uñas neón en la ceremonia de inducción de Maria Sharapova al International Tennis Hall of Fame
August 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García