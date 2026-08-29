Gucci Primavera: Kate Moss protagoniza la nueva campaña de la casa bajo la dirección de Demna

Kate Moss protagoniza Gucci Primavera, la nueva campaña de la casa italiana que presenta la colección del primer desfile de Demna para Gucci. La propuesta combina una narrativa cinematográfica sobre el amor con una serie de retratos inspirados en la pintura renacentista, estableciendo el tono visual de una nueva etapa para la firma.

Kate Moss protagoniza una historia sobre el amor

La campaña cuenta con un cortometraje dirigido por Johan Renck, en el que Kate Moss interpreta en lip-sync una versión de Wicked Game, de Chris Isaak. La escena transcurre en una pista de baile donde un grupo de desconocidos comienza a encontrarse, relacionarse y enamorarse.

El concepto parte del renacimiento como una consecuencia del amor. En lugar de construir una historia alrededor de una única protagonista, Gucci utiliza el encuentro entre personas para hablar de transformación, deseo y nuevas posibilidades. La canción introduce además una dimensión más intensa y sensual a la narrativa.

La elección de Kate Moss resulta significativa. Su presencia conecta la campaña con una memoria reconocible de la cultura de la moda, mientras que la historia permite situarla dentro de una propuesta que busca hablar de una Gucci contemporánea.

Diez figuras para representar la nueva Gucci

La campaña fotográfica fue realizada por Michal Chelbin y reúne a diez talentos procedentes de disciplinas diferentes. Xiao Zhan, Jin, NINGNING, Tom Brady, Alex Consani, EsDeeKid, Lee Young Ae, Shawn Mendes, Rico Nasty y Tarzzan forman el elenco de los retratos.

Tres de ellos —Xiao Zhan, Jin y NINGNING— son Embajadores Globales de la Marca. El resto del grupo amplía la representación hacia ámbitos como el deporte, el cine, la música y la moda.

Las fotografías recuperan recursos visuales asociados con la pintura renacentista: composiciones cuidadosamente construidas, posturas estudiadas y una sensación de solemnidad, sin embargo, los protagonistas pertenecen a la cultura contemporánea y aparecen dentro de un lenguaje visual mucho más actual.

La colección del primer desfile de Demna para Gucci

Las imágenes presentan la colección mostrada durante el desfile debut de Demna para Gucci, un momento especialmente relevante para entender hacia dónde quiere llevar el diseñador a la casa.

La propuesta trabaja con nuevas siluetas y texturas y plantea una sensación de ligereza y naturalidad. En lugar de abandonar los códigos históricos de Gucci, la colección busca relacionarlos con una forma diferente de vestir y con una identidad menos dependiente de referencias obvias. La campaña funciona así como una extensión del desfile. Si la pasarela presentó las nuevas proporciones y materiales, los retratos y el cortometraje construyen el contexto cultural en el que esas prendas quieren existir.

Una nueva etapa para la casa italiana

Gucci atraviesa una etapa especialmente observada dentro de la industria del lujo. La llegada de Demna supone una nueva dirección creativa para una casa fundada en Florencia en 1921 y reconocida por haber construido una identidad que combina artesanía italiana, innovación y una fuerte presencia cultural.

En ese contexto, Gucci Primavera no intenta borrar el pasado, sino utilizarlo como materia prima. Las referencias renacentistas de la campaña conectan directamente con la tradición italiana, mientras que el reparto internacional y la fotografía contemporánea llevan esa herencia hacia otro territorio.

La elección de diez personalidades también permite que la nueva Gucci se presente desde distintos ángulos. No existe una única manera de representar la casa: hay músicos, actores, modelos y deportistas, cada uno con una relación diferente con su audiencia.

El lujo como una historia de transformación

La campaña plantea una idea sencilla para acompañar el inicio de esta nueva etapa: cambiar no significa necesariamente romper. Gucci utiliza elementos de su propia historia —la pintura italiana, el retrato, la teatralidad y el trabajo artesanal— y los coloca junto a figuras que pertenecen al presente.

Kate Moss, en ese escenario, funciona casi como un punto de conexión entre distintas generaciones de la moda. Su aparición junto a nombres mucho más recientes refuerza precisamente esa conversación entre pasado y presente.

Más que presentar una nueva colección, Gucci Primavera establece el lenguaje con el que Demna comienza a escribir su capítulo dentro de la casa: una combinación de herencia italiana, nuevas proporciones y una idea de lujo que encuentra su fuerza en la capacidad de transformarse sin perder reconocimiento.