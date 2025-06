Demna revela que fue rechazado por Balenciaga en 2007

Actualmente, Demna es uno de los diseñadores más influyentes de la moda contemporánea gracias a su enfoque arriesgado y disruptivo, que ha desafiado los códigos establecidos y redefinido el rumbo del lujo desde que asumió la dirección creativa de Balenciaga en 2015. Sin embargo, recientemente se ha revelado un giro curioso en su historia: el nuevo director creativo de Gucci confesó que, en 2007, fue rechazado por la misma casa española que años más tarde lo consagraría como su visionario principal.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales que el creativo hizo pública la negativa de Balenciaga en 2007 a la solicitud de pasantía que Demna hizo al graduarse.

El estilo propuesto por Demna Gvasalia representa una ruptura radical con los cánones tradicionales del lujo. Autodefinido como postapocalíptico, su imaginario fusiona lo distópico con lo hiperrealista, generando un lenguaje visual profundamente emocional, casi profético. En lugar de embellecer el presente, Demna confronta al espectador con un futuro incierto en el que la moda no se refugia: sobrevive, muta y resiste.

Su enfoque se aleja de las tendencias pasajeras para abrazar una narrativa conceptual que dialoga con el caos contemporáneo: guerras, crisis climática, desplazamientos y alienación. Las siluetas oversize, los tejidos técnicos y los detalles inspirados en la indumentaria utilitaria y el reciclaje transmiten un mensaje contundente de adaptación y resignificación. En cada colección para Balenciaga, Demna convierte la pasarela en una instalación crítica, donde la ropa se transforma en una declaración política y estética.

Esa inquietante visión del fin del mundo ha convertido a Demna en uno de los creativos más codiciados de la actualidad. Próximamente, se espera que debute como nuevo capitán de Gucci, marcando una nueva etapa en su carrera. El propio diseñador ha asegurado que, de no haber sido rechazado por Balenciaga tras graduarse de la Academia de Amberes en 2007, su historia sería muy distinta.

Pese a la carga sombría de su propuesta, su obra posee una elegancia brutalista que redefine el concepto de lujo: uno que no busca adornar, sino intervenir. En un mundo en ruinas, su moda postapocalíptica no ofrece ornamentos, sino armaduras. Porque en la era del colapso, vestir bien no es un gesto banal, sino un acto de supervivencia estilizada.