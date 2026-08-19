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Moda

Gen Z ya no compra lujo sin mirar primero cuánto vale de segunda mano

El mercado de reventa está dejando de ser una alternativa para convertirse en una referencia de precio, valor y deseo antes de adquirir una pieza nueva

Agosto 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton Global Store Opening Frankfurt

Gen Z ya no compra lujo sin mirar primero cuánto vale de segunda mano

Thomas Lohnes/Getty Images

El 47% de los consumidores de lujo ya considera el valor de reventa antes de comprar una pieza nueva, una cifra que ayuda a explicar por qué Gen Z está modificando una de las reglas más antiguas del mercado: adquirir lujo ya no termina en la caja de la boutique. El precio futuro, la demanda en el mercado secundario y la posibilidad de volver a vender una pieza forman parte de la decisión desde el principio. The RealReal señala además que aproximadamente la mitad de su base de clientes pertenece a Gen Z y millennials.

El precio de reventa se convierte en parte de la compra

Durante décadas, el valor de un bolso, un reloj o una joya dependía en gran medida de lo que una firma podía construir alrededor del producto: exclusividad, herencia, materiales, artesanía y deseo. El mercado secundario operaba después, cuando el propietario decidía vender.
Ese orden está cambiando. Para una generación acostumbrada a comparar precios desde el teléfono, revisar opiniones y consultar plataformas antes de gastar, conocer cuánto conserva su valor una pieza resulta tan relevante como saber cuánto cuesta originalmente. El consumidor no solo pregunta si puede comprarla; también empieza a preguntarse qué ocurrirá con ella después.
La diferencia parece pequeña, pero modifica la relación entre cliente y marca. Una bolsa de lujo deja de ser únicamente un objeto de deseo y adquiere una dimensión económica más evidente. Su capacidad para mantener valor puede convertirse incluso en un argumento de compra.

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La segunda mano dejó de ser el plan B

El crecimiento de las plataformas especializadas también ha reducido algunas de las barreras que durante años frenaron el consumo de lujo usado. Autenticación, fotografías detalladas, información sobre condición y sistemas de valoración permiten comparar piezas de distintas épocas y precios en un mismo espacio.
The RealReal cerró 2025 con un volumen bruto de mercancía de aproximadamente 2,100 millones de dólares y más de 50 millones de artículos vendidos acumulados. En el primer trimestre de 2026, su GMV alcanzó 606 millones de dólares, 24% más que durante el mismo periodo del año anterior, mientras que sus compradores activos durante los últimos 12 meses superaron el millón.
El dato resulta especialmente significativo porque muestra que la reventa no está creciendo únicamente por la búsqueda de precios bajos. El propio comportamiento de los compradores está desplazándose hacia categorías de mayor valor. Durante el primer trimestre, el precio promedio de compra en The RealReal aumentó 15% interanual, hasta 646 dólares.

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Gen Z ya no compra lujo sin mirar primero cuánto vale de segunda mano

Pinterest

Gen Z compra historia, rareza y posibilidad

Para los consumidores jóvenes, además del precio existe otro incentivo: encontrar piezas que ya no están disponibles en boutiques. Una colección pasada, un bolso descatalogado o una versión vintage puede ofrecer algo que el mercado primario no puede garantizar.
Los datos de The RealReal muestran que entre las categorías y firmas que generan interés entre Gen Z aparecen Miu Miu, Chloé, Coach, Staud y Cult Gaia, mientras que marcas como Hermès y Chanel continúan dentro de las categorías consideradas inversiones de alto nivel.
Ahí aparece una diferencia importante frente al consumo tradicional de lujo. El comprador joven puede entrar al mercado por una pieza usada y, con el tiempo, convertirse también en vendedor. La compra deja de ser un punto final y se transforma en parte de un ciclo: adquirir, usar, conservar y eventualmente revender.

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Gen Z ya no compra lujo sin mirar primero cuánto vale de segunda mano

Pinterest

Qué significa para las grandes firmas

Las marcas de lujo ya no pueden observar la reventa como un mercado completamente separado. Si los consumidores utilizan los precios secundarios para decidir qué comprar nuevo, la percepción del valor de una firma comienza a construirse también fuera de sus boutiques.
Esto obliga a pensar más allá del lanzamiento de una colección. Diseño, calidad, durabilidad, exclusividad y capacidad de conservar valor pueden terminar influyendo en la decisión de compra de formas que antes quedaban fuera de la conversación.
El lujo entra así en una etapa más transparente. Gen Z no necesariamente quiere gastar menos, pero quiere saber qué está comprando, cuánto vale y qué posibilidades tendrá ese objeto después. Y esa pregunta, aparentemente práctica, puede terminar siendo una de las fuerzas que más transforme la economía del lujo durante los próximos años.

Industria del lujo Moda Gen Z Millennials
Eurídice Aiymet Garavito García
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