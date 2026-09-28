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Belleza

Uñas Libra: 5 colores que representan el aura de las nacidas bajo este signo

¡El mes libra ya está aquí! Y lo mejor para celebrar tu cumpleaños es estrenar una manicura que represente tu signo zodiacal.

Septiembre 28, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Si eres libra o simplemente buscas inspiración para tus próximas uñas, estos cinco colores de manicura pueden ayudarte a llevar el aura que caracteriza el signo hasta las manos.

Ig: @sterlingsets

Las y los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre pertenecen a este signo regido por Venus, planeta que dentro de la astrología se relaciona con la belleza, el amor, el placer y lo estético.

1. Rosa / rosa pastel

El rosa es uno de los colores más relacionados con este signo, ya sea en versiones pastel, blush o empolvadas. Este tono hace ver tu manicura delicada y romántica y esto conecta especialmente bien con la influencia de Venus. Puedes llevarlo en un diseño minimalista o apostar por un acabado brillante para darle mayor protagonismo a tus uñas.

2. Azul claro

El azul claro aporta serenidad a la paleta de Libra, tonalidades como baby blue o azul empolvado funcionan especialmente bien en manicuras sencillas, diseños degradados o acabados efecto aura. Es una alternativa perfecta para quienes buscan un color suave sin recurrir al tono anteriormente mencionado.

3. Verde pastel

Suave y fresco, el verde pastel es otro de los colores asociados con los nacidos bajo el signo libra. Tonos como el verde salvia mantienen una estética discreta y sofisticada, además de combinar fácilmente con diseños minimalistas, detalles blancos o acabados translúcidos.

4. Marfil

El marfil es la opción más neutra de la paleta. Más cálido que un blanco puro, este color consigue una manicura limpia y elegante sin llamar demasiado la atención. Los acabados perlados, nacarados o ligeramente transparentes pueden darle una dimensión diferente sin perder su apariencia sofisticada.

5. Azul índigo

Para quienes prefieren una manicura más intensa, el azul índigo rompe con los tonos pastel sin dejar atrás la paleta asociada con Libra. Su profundidad intensa lo convierte en una opción ideal para ser usado con diseño o solamente el color y combina bien para esta temporada otoñal.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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