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Aceite de semilla de calabaza, la alternativa natural para combatir a la caída del cabello

Rico en ácidos grasos y compuestos vegetales, este aceite ha pasado de la cocina al cuidado capilar y ya forma parte de investigaciones sobre densidad y pérdida de cabello

Septiembre 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Aceite de semilla de calabaza, la alternativa natural para combatir a la caída del cabello

Michael Buckner/Variety via Getty Images

El aceite de semilla de calabaza empieza a ocupar un lugar inesperado entre los ingredientes naturales que despiertan interés en el cuidado del cabello. Su perfil nutricional, su textura ligera y una investigación clínica que relacionó su consumo con un aumento en el conteo capilar lo han convertido en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan opciones de origen vegetal frente a la pérdida de densidad.

De la despensa al cuidado capilar

Obtenido de las semillas de Cucurbita pepo, el aceite de semilla de calabaza concentra ácidos grasos, vitamina E y distintos compuestos vegetales. En belleza, su atractivo parte de una idea sencilla: cuidar el cuero cabelludo y la fibra desde una fórmula que combine propiedades nutritivas con ingredientes de origen natural.
Su interés, sin embargo, va más allá de la cosmética. Algunos de sus componentes han sido estudiados por su posible relación con procesos asociados a la alopecia androgenética, una de las formas más frecuentes de pérdida progresiva de cabello. Esa conexión es la que ha llevado al ingrediente del terreno de los remedios caseros al de la investigación dermatológica.

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El ingrediente que llamó la atención de la ciencia

Uno de los estudios más citados sobre el aceite de semilla de calabaza siguió durante 24 semanas a 76 hombres con alopecia androgenética leve o moderada. Un grupo recibió 400 miligramos diarios del aceite y otro recibió placebo.
Al finalizar el estudio, quienes consumieron aceite de semilla de calabaza registraron un aumento medio del conteo capilar del 40%, frente al 10% observado en el grupo placebo. También reportaron una mayor percepción de mejoría y satisfacción con el resultado. El dato resulta relevante porque el interés por este ingrediente no depende únicamente de testimonios o tendencias en redes sociales pues existe al menos un ensayo clínico controlado que ha medido su efecto sobre la densidad capilar.

¿Qué tiene de especial la semilla de calabaza?

Parte del interés científico se concentra en su posible relación con la 5-alfa reductasa, una enzima que participa en la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Esta última está relacionada con la miniaturización de los folículos en la alopecia androgenética.
Eso no significa que el aceite funcione como un tratamiento médico equivalente a los medicamentos utilizados para la caída del cabello. La investigación disponible es más limitada y se concentra principalmente en hombres con alopecia androgenética. Aun así, ofrece una explicación biológica para estudiar el ingrediente y entender por qué ha despertado interés en dermatología y nutricosmética.

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Aceite de semilla de calabaza, la alternativa natural para combatir a la caída del cabello

J0PHOTO NEWYORK

El nuevo lugar de los aceites naturales

La conversación alrededor del aceite de semilla de calabaza también refleja un cambio en el mercado de belleza ya que los ingredientes tradicionalmente asociados con la alimentación están entrando en fórmulas capilares, suplementos y productos para el cuero cabelludo. La tendencia no consiste únicamente en buscar etiquetas naturales, sino en encontrar ingredientes que puedan respaldar su popularidad con algún nivel de investigación.
Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 incluyó 19 ensayos clínicos sobre suplementos utilizados en alopecia androgenética y encontró que el aceite de semilla de calabaza se encontraba entre las intervenciones asociadas con una mejora significativa de la densidad capilar frente al placebo. Aunque los autores también señalaron que hacen falta estudios más amplios y de mayor calidad.

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Aceite de semilla de calabaza, la alternativa natural para combatir a la caída del cabello

Pexels

¿Cómo incorporarlo a una rutina?

Aquí conviene hacer una distinción importante. El estudio clínico que dio mayor visibilidad al aceite de semilla de calabaza evaluó su consumo oral, no la aplicación del aceite directamente sobre el cuero cabelludo. Por eso, no sería correcto asumir que utilizar unas gotas como tratamiento tópico produce el mismo resultado.
Para quienes experimentan una caída persistente, repentina o especialmente intensa, el primer paso debería ser identificar la causa. La pérdida de cabello puede relacionarse con factores hormonales, nutricionales, genéticos, estrés, medicamentos o determinadas enfermedades, y cada caso requiere una estrategia diferente.
El aceite de semilla de calabaza resulta interesante precisamente porque ocupa un punto intermedio entre tradición y evidencia pues todavía está lejos de ser una respuesta universal contra la caída, pero ya cuenta con suficiente investigación para que su presencia en el cuidado capilar no parezca una simple moda pasajera.

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