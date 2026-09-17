Esmalte de color para el pelo: la alternativa al tinte que ayuda a disimular las canas

¿Qué es el esmalte de color para el pelo?

El esmalte capilar es un tratamiento que aporta color de manera temporal o semipermanente. En lugar de buscar el cambio permanente del tono, está pensado para realzar el color existente y darle al cabello una apariencia más luminosa.

Puede encontrarse en diferentes tonalidades, desde castaños y chocolates hasta cobrizos, rubios o negros, lo que permite elegir un color cercano al tono natural del cabello.

Además del pigmento, algunas fórmulas están diseñadas para potenciar el brillo y mejorar visualmente la apariencia del pelo, de ahí que se utilice también cuando el color comienza a verse apagado entre visitas al salón.

¿El esmalte de color sirve para cubrir las canas?

Puede ayudar a disimular las canas, aunque es importante no esperar necesariamente el mismo resultado que ofrece un tinte permanente.

Al depositar pigmento, las canas pueden adquirir una tonalidad más cercana al resto del cabello y crear un efecto mucho más integrado. En lugar de buscar una cobertura completamente uniforme, el resultado puede parecer más natural y multidimensional.

La cobertura dependerá de la fórmula utilizada, el porcentaje de canas, la porosidad del cabello y el tono elegido. Las canas particularmente resistentes o un cabello con un porcentaje elevado de ellas pueden necesitar otro tipo de coloración si lo que buscas es una cobertura total.

El resultado es una forma más sutil de jugar con el color: las canas no necesariamente desaparecen por completo, sino que pueden integrarse con el resto del cabello para conseguir un acabado más natural y luminoso. Canva

Una opción para quienes no quieren teñirse permanentemente

Una de las ventajas del esmalte de color para el pelo es precisamente su carácter menos permanente. El pigmento se desvanece gradualmente con los lavados, por lo que puede ser una alternativa interesante para quienes comienzan a tener sus primeras canas o simplemente quieren experimentar con el color antes de recurrir a un tinte permanente.

También puede utilizarse para refrescar medios y puntas cuando el color pierde intensidad, aportar reflejos o recuperar el brillo entre coloraciones. Eso sí, la duración y el nivel de cobertura cambian considerablemente de un producto a otro. Antes de aplicarlo, conviene revisar las indicaciones de la fórmula y comprobar específicamente si está diseñada para depositar color sobre las canas.