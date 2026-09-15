Zendaya llevó las cejas delgadas a los Emmys 2026 y esta tendencia de los 90 vuelve con fuerza

Zendaya llegó a los Emmys 2026 con una transformación que iba mucho más allá de su nuevo corte pixie. Sobre el rostro, las cejas perdieron grosor, ganaron definición y recuperaron una silueta que durante años pareció desterrada del maquillaje: fina, arqueada y precisa. El detalle encaja con un cambio que lleva meses tomando forma y que ahora encuentra en una de las figuras de belleza más influyentes de la alfombra roja un poderoso impulso.

Las cejas delgadas de Zendaya en los Emmys 2026

Para la 78ª edición de los Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, Zendaya trabajó con el maquillista Ernesto Casillas y el hairstylist Coree Moreno. El resultado combinó piel luminosa, mejillas en tonos bronce y rosa, labios neutros, pestañas definidas y unas cejas notablemente más finas que las que la actriz llevó durante buena parte de su carrera.

El cambio tampoco surgió exclusivamente para esta alfombra roja. Meses antes, Ernesto Casillas había explicado que Zendaya comenzó a modificar personalmente sus cejas y que ambos estaban trabajando con una forma ligeramente más delgada, rellenada con mucha menos intensidad. Los Emmys llevaron esa decisión a un punto más evidente: el arco se volvió protagonista sin competir con los ojos.

Su corte pixie reforzó el efecto. Con el cabello corto y el rostro completamente despejado, inspirado para la ocasión en el célebre pixie que Halle Berry llevó a los Oscar de 2002, las proporciones del maquillaje quedaron expuestas. Las cejas funcionaron entonces como una línea gráfica capaz de enmarcar la mirada sin la contundencia de los diseños gruesos que dominaron la década pasada.

De los años 90 a 2026: qué cambió en las cejas finas

Hablar del regreso de las cejas de los 90 inevitablemente recuerda los arcos extremadamente depilados de aquella década y principios de los 2000. Pamela Anderson, Gwen Stefani, Christina Aguilera y muchas de las grandes referencias de belleza del periodo ayudaron a convertirlos en un rasgo reconocible de aquella estética, pero su regreso en 2026 no implica necesariamente reproducir aquella fórmula al milímetro. La versión actual conserva mayor densidad natural, evita llevar la depilación al extremo y utiliza maquillaje para construir una apariencia más estrecha y limpia. Más que eliminar gran parte del pelo, el objetivo está en controlar visualmente el volumen.

Zendaya representa precisamente esa diferencia. Sus cejas siguen siendo visibles y estructuradas; simplemente abandonan el acabado abundante y perfectamente peinado hacia arriba que se convirtió en norma durante los últimos años.

¿Por qué vuelven las cejas delgadas?

El cambio resulta especialmente significativo después del largo dominio de las cejas gruesas, laminadas y fluffy. Durante buena parte de la última década, los productos para aumentar visualmente el volumen —geles, lápices ultrafinos, pomadas y tratamientos de laminado— ocuparon un lugar central en las rutinas de maquillaje.

Ahora el péndulo empieza a moverse en otra dirección. La fascinación por los años 90 y el Y2K ya recuperó delineadores de labios visibles, sombras frías, acabados brillantes y cortes de cabello asociados con aquellas décadas. Las cejas eran uno de los códigos más difíciles de reincorporar porque modifican de manera importante las proporciones del rostro y, a diferencia de un labial, sus consecuencias pueden durar meses si se depilan en exceso.

Por eso, la reinterpretación actual resulta más flexible. Afinarlas visualmente con maquillaje, definir el arco o retirar únicamente algunos pelos permite probar la tendencia sin comprometer su forma natural.

Cómo llevar las cejas finas sin repetir los excesos de los 90

La referencia de Zendaya ofrece una pista útil: menos producto puede ser tan importante como menos grosor. En lugar de dibujar una línea oscura y rígida, el acabado conserva textura y utiliza una definición ligera. El resultado se integra al rostro en vez de convertirse en su elemento dominante.

Quienes tengan cejas pobladas tampoco necesitan recurrir inmediatamente a las pinzas. Un gel transparente, un lápiz de punta fina y corrector alrededor del arco pueden modificar visualmente su silueta. Si se busca retirar pelo, hacerlo gradualmente permite conservar margen para cambiar de opinión.

Ese matiz separa la nostalgia de una simple reproducción del pasado. Las cejas delgadas están regresando, pero la versión de 2026 parece haber aprendido algo importante de los años 90: recuperar una estética funciona mejor cuando también se conserva la posibilidad de dejarla atrás.