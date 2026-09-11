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Belleza

Uñas cafés glaseadas: 5 diseños minimalistas perfectos para llevar este otoño 2026

Desde el chocolate intenso hasta los tonos nude y mocha, estos diseños combinan los colores clásicos de la temporada con un acabado luminoso y sofisticado.

Septiembre 11, 2026 • 
Gabriela Santillán
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El acabado puede ser sutil y translúcido, casi como un velo sobre la uña, o mucho más intenso y metálico. Estas cinco ideas son la prueba.

Canva

Hay colores que regresan cada otoño casi de manera inevitable y el café es uno de ellos. Chocolate, espresso, caramelo, latte o mocha: la gama de marrones encuentra durante esta temporada su mejor momento y, para otoño 2026, una de las formas más bonitas de llevarla es con un acabado glaseado o popularmente conocidas como las chocolate glazed.

Las uñas cafés glaseadas pueden ser con acabado perlado y cromado, las cuales han dominado las últimas temporadas, o apostar por una paleta más cálida con tonos claros. El resultado es un efecto brillante que refleja la luz y hace que tus manos tengan ese efecto glowy.

1. Chocolate glaseado

El café chocolate se vuelve todavía más especial cuando se combina con un efecto glaseado de alto brillo. En este diseño, el tono profundo funciona como base y el acabado cromado crea un reflejo casi metálico sobre las uñas almendradas. Es una alternativa perfecta si quieres salir del clásico negro o borgoña.

2. Nude café con efecto glazed

Para las chicas que prefieren una manicura discreta, esta versión mezcla un café nude translúcido con un acabado perlado. El resultado recuerda al efecto glazed donut, pero llevado hacia una gama más cálida que encaja perfectamente con la temporada otoñal. Las uñas almendradas y el brillo hacen que el diseño se sienta minimalista y elegante.

3. Brownie cromado

Entre el chocolate y el mocha aparece este café medio con efecto chrome, una opción que demuestra que no hace falta recurrir a diseños elaborados para conseguir una manicura llamativa. El pigmento cromado sobre la base marrón crea diferentes tonalidades dependiendo de cómo incide la luz, dando profundidad al color y un acabado muy pulido.

4. Tonos de café glaseado

¿Por qué elegir un solo café cuando puedes llevar varios? Este diseño combina diferentes tonalidades, desde chocolate oscuro hasta nude latte, manteniendo el mismo acabado brillante en todas las uñas. El degradado de color hace que el diseño se vea elegante permitiendo incorporar varios de los tonos que asociamos con el otoño en una sola manicura.

5. Iced chocolate

Si buscas una versión más fría de las uñas cafés glaseadas, este diseño lleva el chocolate hacia matices grisáceos y lo termina con un efecto cromado intenso. El resultado se acerca al tono iced chocolate: brillante, profundo y con un acabado casi líquido.

¿Por qué las uñas cafés funcionan tan bien en otoño?

Las uñas cafés glaseadas son una forma sencilla de llevar los tonos clásicos del otoño con un toque diferente. Desde el chocolate hasta los cafés más claros, el acabado brillante hace que cualquier tonalidad se vea elegante y especial.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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