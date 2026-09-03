Las cejas vuelven a ser naturales: el cambio que está dejando atrás años de laminados perfectos

Las cejas naturales están ganando terreno frente a las formas excesivamente pulidas que dominaron los últimos años. En 2026, firmas como Off-White, J. Salinas, Kate Barton y N°21 han llevado a las pasarelas cejas prácticamente sin intervenir, mientras otras propuestas apuestan por volumen, pelos visibles y una estructura mucho menos rígida. El cambio no significa dejar las pinzas y los geles para siempre: significa volver a trabajar con la ceja que ya existe.

Del laminado perfecto a la textura real

El auge del laminado convirtió las cejas peinadas hacia arriba en uno de los códigos de belleza más reconocibles de los últimos años. El procedimiento reorganiza temporalmente el pelo para conseguir una apariencia más levantada y abundante, pero su versión más extrema buscaba algo muy específico: cada pelo en la misma dirección, una superficie uniforme y un acabado casi gráfico.

Ahora esa precisión pierde fuerza. Las cejas que aparecen en las propuestas de 2026 conservan estructura, pero permiten que cada pelo tenga su propia dirección. Algunas se llevan apenas cepilladas; otras mantienen volumen y densidad sin intentar controlar cada milímetro. El resultado se acerca más a una ceja real que a una ceja diseñada para permanecer inmóvil.

Las pasarelas ya cambiaron el código

Las cejas naturales no surgieron como una única tendencia con una forma determinada. La propuesta de otoño-invierno 2026 incluye varias interpretaciones: desde cejas discretas y casi imperceptibles hasta otras pobladas, esponjosas o rectas.

Ese abanico resulta importante porque desplaza la conversación de la forma perfecta hacia la textura y la individualidad. Una ceja abundante no necesita convertirse en fluffy brow perfectamente peinada, del mismo modo que una ceja fina no tiene que rellenarse hasta alcanzar una densidad artificial. La intención consiste en trabajar con las características propias del rostro en lugar de imponer una silueta idéntica.

Qué está cambiando realmente

Más que la desaparición del laminado, lo que cambia es la expectativa sobre cómo debe verse una ceja después de arreglarla. Incluso el laminado continúa evolucionando hacia acabados más suaves, flexibles y menos rígidos. El procedimiento puede seguir aportando dirección y volumen, pero sin producir ese efecto excesivamente levantado que caracterizó a muchas cejas de años recientes.

También cambia la relación con el mantenimiento. Una ceja natural requiere menos productos y permite espaciar ciertos procesos de definición. En lugar de rellenar todos los huecos con lápiz, marcar un arco preciso y fijar cada pelo con gel, basta con limpiar algunos excesos y peinar ligeramente la zona. Para muchas personas, ese cambio representa una rutina de belleza más sencilla.

Las cejas vuelven a ser naturales: el cambio que está dejando atrás años de laminados perfectos Pexels

Cómo llevar las cejas naturales sin que parezcan descuidadas

La diferencia entre una ceja natural y una ceja abandonada está en el cuidado de la forma. Lo recomendable es conservar la línea de crecimiento y retirar únicamente los pelos que realmente interfieren con ella, especialmente entre ambas cejas y debajo del arco.

Después, un cepillo pequeño puede ordenar los pelos sin llevarlos necesariamente hacia arriba. Un gel transparente de fijación ligera funciona si necesitas controlar algunos cabellos, pero no hace falta crear una superficie rígida. Si existen zonas escasas, un lápiz fino puede rellenarlas con pequeños trazos que imiten el crecimiento natural, en lugar de dibujar una línea continua.

Las cejas vuelven a ser naturales: el cambio que está dejando atrás años de laminados perfectos Pexels

Una reacción al exceso de perfección

El interés por las cejas naturales coincide con otros cambios dentro del maquillaje: pieles menos cubiertas, cabello con textura y propuestas que dejan espacio a pequeñas irregularidades. La diferencia es que las cejas tienen una capacidad particular para modificar la expresión del rostro, por lo que el cambio resulta mucho más visible.

Después de años dedicados a conseguir una ceja perfectamente levantada, simétrica y fija, resulta interesante que la nueva sofisticación consista precisamente en no hacer tanto. La ceja natural no propone descuido; propone que el rostro vuelva a tener la última palabra.