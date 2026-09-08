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¿Qué son las bolitas blancas alrededor de los ojos? La razón por la que no debes intentar reventarlas

Aunque suelen confundirse con puntos blancos o pequeños granitos, estas protuberancias contienen queratina y pueden permanecer durante meses sin desaparecer por sí solas

Septiembre 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Milia (Milium) - pimples around eye on skin.

¿Qué son las bolitas blancas alrededor de los ojos? La razón por la que no debes intentar reventarlas

vchal/Getty Images

Las bolitas blancas alrededor de los ojos suelen ser pequeños quistes llamados milia o milium en singular. Aparecen como puntos blancos o perlados, firmes al tacto y ligeramente elevados sobre la piel, especialmente en los párpados, debajo de los ojos y en la parte alta de las mejillas. A diferencia de los puntos negros y barritos, no son una forma de acné y, precisamente por su estructura, intentar extraerlos como si fueran granitos puede terminar dañando una zona especialmente delicada del rostro.

¿Por qué aparecen los milium?

Los milium se forman cuando la queratina, una proteína presente de manera natural en la piel, queda atrapada debajo de su superficie y forma un pequeño quiste. Por eso tienen ese aspecto blanco y compacto que no cambia demasiado, aunque se intente presionar.
Pueden aparecer a cualquier edad y no necesariamente indican que exista un problema de higiene o una rutina de cuidado inadecuada. Algunos surgen espontáneamente, mientras que otros pueden relacionarse con lesiones de la piel, exposición solar o el uso prolongado de determinados productos y medicamentos tópicos. Las fórmulas muy densas también pueden favorecer algunos casos de milium secundarios.

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No son puntos blancos, aunque se parezcan

La confusión con el acné es una de las razones por las que muchas personas intentan eliminarlos en casa. Un punto blanco es un granito formado por la acumulación de sebo y células dentro de un folículo; el milium, en cambio, es un pequeño quiste de queratina situado bajo la superficie de la piel.
La diferencia importa porque el método de extracción tampoco es el mismo. El milium no suele responder a la presión de los dedos como un granito convencional. Apretarlo repetidamente puede provocar inflamación, heridas, infección o una cicatriz, algo especialmente poco conveniente cuando la lesión está cerca del contorno de los ojos.

¿Se pueden quitar los granitos blancos de los ojos?

Sí, pero no conviene intentar reventarlos en casa. Cuando un milium resulta persistente o simplemente genera una preocupación estética, un dermatólogo puede retirarlo mediante una pequeña apertura controlada y extracción del contenido. También existen otros tratamientos médicos que pueden utilizarse según el tipo, la cantidad y la ubicación de las lesiones.
Algunos milium desaparecen espontáneamente después de varias semanas o meses, por lo que tampoco es necesario eliminarlos siempre. La decisión depende de su evolución y de si realmente representan una molestia.

¿Qué productos pueden ayudar?

La exfoliación suave puede formar parte del cuidado de la piel, pero el contorno de ojos requiere especial precaución. Utilizar ácidos, retinoides o productos exfoliantes demasiado cerca de los ojos sin indicación profesional puede provocar irritación.
También resulta razonable revisar las fórmulas excesivamente pesadas que se aplican de manera habitual alrededor de los ojos, sobre todo si las pequeñas protuberancias comenzaron después de incorporar un producto nuevo. Eso no significa que una crema sea necesariamente la causa ya que los milium también pueden aparecer sin un desencadenante evidente.

¿Cuándo conviene consultar a un dermatólogo?

Un punto blanco aislado con apariencia típica de milium suele ser benigno. Sin embargo, no todas las protuberancias blancas o amarillentas alrededor de los ojos son milium. Existen otras lesiones que pueden parecerse entre sí, por lo que un diagnóstico profesional resulta especialmente útil cuando cambian de aspecto, aumentan, producen molestias, aparecen en grandes cantidades o permanecen durante mucho tiempo.
En una zona tan visible y delicada, la tentación de solucionar el problema frente al espejo puede ser grande, pero cuando se trata de milium, la piel suele agradecer mucho más la paciencia que la presión.

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