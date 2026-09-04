5 diseños de uñas minimalistas elegantes para celebrar el mes patrio

El mood patrio está a la vuelta de la esquina y qué mejor que plasmar el sentimiento patrio en tu manicure. Llevar verde, blanco y rojo no significa que tengas que usar diseños demasiado extravagantes. Esta temporada, los colores de la bandera se llevan entre french manicures, flores, detalles de glitter y acabados inspirados en la Talavera. Si estás buscando uñas elegantes para septiembre, hay formas muy chic de incorporar estos tonos sin perder ese toque sofisticado que hace que un manicure funcione incluso después de las fiestas patrias. ¡Dale un vistazo a la lista e inspírate!

Uñas rojas con flores: románticas y muy chic

Hay pocos colores de uñas tan atemporales como el rojo. Para septiembre, puedes usarlo agregando pequeñas flores que rompan con el acabado clásico y le den un aire mucho más especial. Dependiendo del efecto que busques, puedes llevar el rojo en todas las uñas y reservar los detalles florales para uno o dos dedos, o combinar uñas lisas con otras decoradas. El resultado tiene ese punto romántico que funciona especialmente bien en uñas cortas y almendradas. Además, es uno de esos diseños que no se sienten exclusivos del 15 de septiembre, así que podrás seguir llevándolo perfectamente durante el resto del mes.

Estrellas plateadas, rojas y verdes

Hay pocos colores de uñas tan atemporales como el rojo, y sin duda para septiembre, puedes darle un refresh agregando estrellas que rompan con el acabado clásico y le den un aire mucho más especial. Dependiendo del efecto que busques, puedes llevar los colores de la bandera en todas las uñas y combinar el blanco y el verde para uno o dos dedos, o combinar uñas lisas con estrellas más pequeñas. Además, es uno de esos diseños que no se sienten exclusivos del 15 de septiembre, así que podrás seguir llevándolo perfectamente durante el resto del mes.

Efecto Talavera

Si quieres alejarte de los diseños típicos en verde, blanco y rojo, las uñas inspiradas en la cerámica artesanal de la Talavera (son una opción mucho más original). Los trazos decorativos y las combinaciones de azul y blanco convierten el manicure en el protagonista de tu manicure. ¡Aquí los detalles importan! puedes apostar por varias uñas completamente decoradas o utilizar pequeñas figuras de Talavera y combinarlas con tonos sólidos. Esta última opción ayuda a equilibrar el diseño si prefieres algo menos recargado. Es una manera diferente de hacer un guiño a México y, al mismo tiempo, llevar un nail art con mucha personalidad.

French verde bandera con glitter

El verde bandera es uno de los colores preferidos para usar en tus uñas este mes patrio, especialmente si en diseños con punta french. Una punta francesa en este tono sobre un color transparente o beige transforma por completo el manicure tradicional y le da un aire mucho más actual. ¿El detalle que hace la diferencia? El glitter, ya sea que elijas usarlo con lineas, brillante, pequeños destellos o un acabado ligeramente luminoso son suficientes para darle un toque festivo sin exagerar. Este diseño es ideal para quienes quieren uñas elegantes para septiembre que puedan acompañar desde un look casual hasta un outfit para la noche del Grito.

Verde, blanco y rojo: los colores patrios en versión manicure

Y si septiembre es el momento de llevar los tres colores, ¿por qué elegir solo uno? Verde, blanco y rojo pueden convivir en un mismo manicure sin que el resultado se vea excesivo. Puedes alternar los tonos entre las uñas, jugar con líneas delgadas, puntas francesas o pequeños bloques de color. Para mantener el acabado elegante, la recomendación es dejar algunas zonas transparentes o utilizar una base nude que dé un poco de aire al diseño. Otra opción es elegir un color como protagonista y utilizar los otros dos únicamente en pequeños detalles. Así tendrás un manicure claramente inspirado en las fiestas patrias, pero mucho más fácil de combinar.

Las fiestas patrias son la excusa perfecta para usar los tonos de la bandera y experimentar un poco más con el manicure. ¡No hace falta cubrir cada uña de verde, blanco y rojo para conseguirlo!