Gloria Steinem murió antes de publicar su último libro: ¿por qué debes leer ‘An Unexpected Life’?

Gloria Steinem murió el 2 de septiembre de 2026, a los 92 años, pero su último libro todavía espera fecha de estreno. An Unexpected Life: A Memoir llegará a las librerías el 22 de septiembre, apenas 20 días después de su muerte, convirtiéndose en una obra póstuma que permite acercarse a su historia desde sus propios recuerdos y no únicamente desde el legado que otros construyeron alrededor de ella.

El libro que quedó listo antes de su muerte

An Unexpected Life es el segundo libro de memorias de Gloria Steinem después de My Life on the Road, publicado en 2015. La nueva obra se concentra especialmente en los primeros años de su vida y en las experiencias que terminaron conduciéndola hacia el periodismo, el activismo y el movimiento feminista.

La editorial lo presenta como un recorrido por momentos poco convencionales de su trayectoria. Entre ellos aparece su infancia en Toledo, Ohio, los viajes que realizó con su padre, el cuidado de su madre y una serie de acontecimientos que, vistos retrospectivamente, ayudan a entender cómo se formó su manera de observar el poder, la desigualdad y la libertad.

Por qué leerlo después de su muerte cambia la experiencia

Una biografía puede ordenar una vida desde afuera; unas memorias permiten que sea la propia protagonista quien decida qué episodios merecen permanecer. Esa diferencia adquiere especial relevancia en el caso de Gloria Steinem, cuya imagen pública terminó asociada durante décadas con el feminismo estadounidense y con algunas de las discusiones políticas más importantes del siglo XX.

El libro también llega en un momento en que su figura vuelve a ocupar el centro de la conversación pública. Gloria Steinem cofundó Ms. en 1972, participó en la creación del National Women’s Political Caucus y dedicó más de seis décadas a defender la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Leer sus recuerdos ahora permite separar a la figura histórica de la caricatura que tantas veces se construyó alrededor de ella.

De una infancia poco convencional a una vida pública

Uno de los aspectos más interesantes de An Unexpected Life es que Gloria Steinem no comienza su historia cuando ya era una reconocida activista. El relato retrocede hasta una niña que viajaba con su padre y que pasó parte de su infancia cuidando a su madre.

Entre los episodios que recupera aparece incluso una mordedura de rata durante su infancia, experiencia que relacionó con las condiciones de pobreza que observó de cerca. También revisa acontecimientos políticos y sociales que marcaron su formación, incluido el movimiento por los derechos de las mujeres y la Marcha de Mujeres de 1970.

Ese enfoque hace que el libro funcione como algo más que un recuento de acontecimientos famosos. Su interés está en observar cómo una vida aparentemente fragmentada puede convertirse, con el paso de los años, en una trayectoria política coherente.

Una conversación con las nuevas generaciones

Gloria Steinem terminó su carrera mirando hacia adelante. En sus últimos años continuó escribiendo, conversando con jóvenes y participando en espacios de activismo, incluso cuando ya había pasado varias décadas convertida en una referencia histórica.

Por eso, An Unexpected Life llega con una lectura particularmente contemporánea. No se trata únicamente de recuperar una época anterior del feminismo, sino de encontrar en sus experiencias preguntas que todavía siguen abiertas: cómo se construye una identidad, qué hacemos con las circunstancias que no elegimos y de qué manera una persona puede transformar una experiencia individual en una causa colectiva.

El libro estará disponible en Estados Unidos el 22 de septiembre de 2026, en edición de tapa dura, electrónica y audiolibro. Para entonces, Gloria Steinem ya no podrá hablar sobre estas páginas ni explicar por qué decidió conservar determinadas historias, pero su voz tendrá eco aún después de su muerte.