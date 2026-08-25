Muere la reina del country, Dolly Parton, a los 80 años

Dolly Parton murió este 25 de agosto de 2026 a los 80 años, según informó su familia. La cantante, compositora y actriz falleció en Nashville después de varios meses en los que había hablado públicamente sobre algunos problemas de salud y reducido sus compromisos profesionales. Su muerte cierra la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la música estadounidense, cuya carrera trascendió el country para convertirse en parte de la cultura popular.

La carrera que comenzó en Tennessee

Nacida en 1946 en una familia de escasos recursos en Tennessee, Dolly Parton creció como una de 12 hermanos y encontró en la música una vía para salir de las limitaciones económicas de su infancia. Comenzó a cantar desde pequeña y llegó al Grand Ole Opry cuando apenas tenía 13 años.

Después de terminar la escuela, se trasladó a Nashville en 1964. Primero buscó reconocimiento como compositora y posteriormente desarrolló su carrera como intérprete. Su asociación profesional con Porter Wagoner durante la segunda mitad de los años sesenta ayudó a convertirla en una estrella del country, aunque su ambición artística pronto la llevaría mucho más lejos.

“Jolene” y “I Will Always Love You”

Dos canciones bastaron para convertir el nombre de Dolly Parton en parte del repertorio musical universal. “Jolene”, publicada en 1973, transformó una historia de celos y vulnerabilidad en uno de los grandes clásicos de la música country.

Un año después escribió “I Will Always Love You” como despedida para Porter Wagoner, después de terminar su colaboración profesional. La canción alcanzó nuevamente el número uno en las listas country cuando Parton la grabó de nuevo años después, pero sería la interpretación de Whitney Houston para The Bodyguard la que la convertiría en un fenómeno global durante los años noventa.

La capacidad de Dolly Parton para escribir desde experiencias íntimas y convertirlas en canciones accesibles para públicos muy distintos fue una de las características que definieron su carrera. Llegó a escribir miles de canciones a lo largo de su vida y acumuló 11 premios Grammy, incluido uno honorífico por su trayectoria.

También fue actriz, empresaria y creadora

La carrera de Dolly Parton nunca se limitó a la música. En 1980 protagonizó 9 to 5 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, además de escribir e interpretar la canción principal de la película, por la que recibió una nominación al Oscar.

Después llegarían películas como The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias, mientras su faceta empresarial crecía alrededor de Dollywood, el parque temático que convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Tennessee.

Esa capacidad para construir una identidad propia alrededor de la música, el entretenimiento y los negocios también explica su influencia en la moda y la cultura pop. Su cabello voluminoso, las prendas cubiertas de brillo, las siluetas ajustadas y el uso deliberado de una estética exuberante terminaron formando parte de una imagen tan reconocible como sus canciones.

Una filántropa que convirtió su historia personal en acción

Uno de los proyectos más importantes de Dolly Parton fue Imagination Library, iniciativa creada en 1995 para proporcionar libros gratuitos a niños pequeños. El programa comenzó en su condado natal y posteriormente se expandió a otros países, llegando a distribuir millones de libros cada año.

Su labor filantrópica también incluyó apoyo a la investigación médica, educación, ayuda tras desastres naturales y diferentes proyectos comunitarios. En 2020 donó un millón de dólares para investigaciones relacionadas con el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

Esa faceta adquirió todavía más significado al considerar su propia infancia. Dolly Parton creció en una familia donde el acceso a recursos educativos era limitado y convirtió esa experiencia en una motivación para acercar los libros a nuevas generaciones.

El último capítulo de una carrera extraordinaria

En los últimos meses, Dolly Parton había reducido algunas de sus actividades debido a problemas de salud. Poco antes de su muerte había hablado de su intención de continuar trabajando y de los proyectos que todavía quería realizar, entre ellos un musical inspirado en su vida que llegará a Broadway.

Su muerte deja una ausencia difícil de medir porque su influencia no pertenece únicamente a una industria. Dolly Parton consiguió construir una identidad tan personal que podía atravesar la música, el cine, la moda, los negocios y la filantropía sin perder nunca su esencia.