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Marilyn Monroe no siempre fue rubia

Antes del rubio platino que la convirtió en un icono, Norma Jeane tenía el cabello castaño y rizado. Su transformación comenzó durante sus primeros años como modelo

Agosto 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe

Marilyn Monroe no siempre fue rubia

Bettmann/Bettmann Archive

Antes de convertirse en Marilyn Monroe, Norma Jeane tenía el cabello castaño y rizado. El cambio hacia el rubio no ocurrió de una sola vez: comenzó durante su etapa como modelo y terminó convirtiéndose en una decisión fundamental para construir la imagen con la que Hollywood la reconocería. En 1946, cuando 20th Century Fox se interesó por ella, ya había iniciado esa transformación.

Antes de Marilyn estaba Norma Jeane

Norma Jeane comenzó a modelar en 1945, después de trabajar en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Su agencia consideraba que tenía posibilidades en el mercado de las fotografías publicitarias y las pin-up, y el cambio de cabello formó parte de la estrategia para hacerla más visible y empleable.
Primero alisó su cabello naturalmente rizado y comenzó a aclararlo. La transformación avanzó gradualmente hasta llegar al rubio que terminaría definiéndola. Para una joven que buscaba abrirse camino en una industria altamente competitiva, el color no era un detalle menor ya que formaba parte de la construcción de una imagen profesional.

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Así nació Marilyn Monroe

El cambio de cabello coincidió con otra transformación decisiva: la creación de su nombre artístico. En 1946, el ejecutivo de 20th Century Fox Ben Lyon participó en la elección de Marilyn Monroe, mientras ella avanzaba hacia su primera etapa como actriz.
La combinación resultó poderosa. El nombre tenía una sonoridad distinta y el cabello cada vez más claro contribuía a separar a la joven modelo de la nueva personalidad cinematográfica. Su apariencia comenzó a funcionar como una identidad reconocible antes incluso de que alcanzara el estatus de estrella.

El rubio platino llegó después

Conviene hacer una distinción: Marilyn no pasó directamente de castaña a la tonalidad platino que hoy asociamos con ella. Durante sus primeros años, el cabello atravesó diferentes tonos de rubio. En Columbia Pictures, donde trabajó en 1948, su imagen fue modificada nuevamente y su cabello se aclaró hasta un rubio platino, acompañado por cambios en la línea del cabello.
La transformación tenía también un referente dentro del propio Hollywood. El estudio buscaba acercar su apariencia a la de otras grandes rubias cinematográficas, entre ellas Rita Hayworth, cuya imagen había demostrado el poder comercial de una transformación capilar cuidadosamente construida.

Photo of Marilyn MONROE

Marilyn Monroe no siempre fue rubia

John Rodgers/Redferns

Cuando el cabello se convirtió en personaje

El rubio terminó funcionando como mucho más que una característica física. Para los años cincuenta, el cabello platino, las cejas definidas, los labios rojos y la piel luminosa formaban un conjunto visual que podía reconocerse inmediatamente como Marilyn Monroe.
Ese proceso explica por qué su imagen continúa siendo relevante para la industria de la belleza. Marilyn entendió muy pronto que la apariencia también puede convertirse en una herramienta de posicionamiento. El cabello, el maquillaje, la ropa y la fotografía trabajaban juntos para construir una personalidad pública.

La transformación que también cambió la percepción de Hollywood

El rubio platino ayudó a consolidar el arquetipo de la blonde bombshell, pero Marilyn Monroe terminó haciendo algo más complejo con él. Sus interpretaciones combinaron sensualidad, humor e ingenuidad aparente, mientras su creciente control sobre su carrera mostraba que detrás de la imagen existía una actriz preocupada por su formación y por la manera en que era percibida.
En 1953, con Niagara, Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire, su imagen ya estaba plenamente consolidada y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de Hollywood.

Marilyn Monroe Portrait Session

Marilyn Monroe no siempre fue rubia

Donaldson Collection/Getty Images

El verdadero poder de una transformación

La historia del cabello de Marilyn Monroe resulta interesante porque demuestra que su imagen icónica no apareció de manera espontánea. Fue construyéndose durante años mediante decisiones de color, maquillaje, vestuario, fotografía y actuación.
Norma Jeane no nació con el cabello que hoy asociamos con Marilyn. El rubio fue una elección que terminó convirtiéndose en identidad, y esa transformación anticipó una práctica que hoy domina la cultura de las celebridades: convertir un cambio de imagen en una firma personal capaz de trascender a la persona que la creó.

Marilyn Monroe rubio platinado rubio
Eurídice Aiymet Garavito García
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