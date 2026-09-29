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Belleza

Uñas jelly: la manicura translúcida que hace que las manos se vean más delicadas

Los tonos cereza, fresa, melocotón y nude llevan esta tendencia hacia un acabado más sofisticado, mientras las capas transparentes conservan visible la uña natural

Septiembre 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ahluwalia - Backstage - LFW September 2026

Uñas jelly: la manicura translúcida que hace que las manos se vean más delicadas

Simon Ackerman/Getty Images

Las uñas jelly están ganando fuerza en 2026 con una propuesta que cambia la manera de llevar el color pues en lugar de cubrir por completo la superficie, utilizan pigmentos translúcidos que dejan pasar la luz y conservan parte de las uñas naturales a la vista. El resultado recuerda a una gelatina de color, un caramelo o un vidrio teñido, pero con una apariencia mucho más pulida.

Qué son realmente las uñas jelly

La diferencia frente a un esmalte convencional está en la transparencia. Una manicura opaca construye una capa uniforme de color; las jelly nails trabajan con pigmentos ligeros que permiten ver lo que existe debajo. Por eso el acabado adquiere profundidad y cambia ligeramente según la iluminación.

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La tendencia tiene raíces en la cultura de belleza coreana y también recupera una estética asociada con los años 90 y principios de los 2000. Su regreso resulta interesante porque abandona la interpretación más infantil de aquellas primeras versiones y adopta tonos más refinados, formas limpias y acabados de alto brillo.
El efecto funciona tanto con esmalte tradicional como con productos en gel. Para conseguir esa apariencia translúcida, el color se aplica en capas finas y progresivas, en lugar de buscar cobertura total desde la primera pasada. Cada capa añade intensidad sin perder el efecto de transparencia.

Los colores que mejor funcionan

El rosa fresa es uno de los tonos más fáciles de llevar porque aporta color sin alejarse demasiado de la apariencia natural de la uña. También funcionan el cereza, frambuesa, coral, melocotón y rojo translúcido, especialmente cuando se busca una manicura que tenga presencia sin resultar pesada.
Para una versión más discreta, los nude rosados, beige cálidos y tonos lechosos permiten conservar la esencia de las jelly nails con un resultado más cercano al minimalismo. En el extremo opuesto, los verdes, azules, morados y tonos neón convierten la transparencia en parte del diseño y funcionan especialmente bien cuando se combinan con nail art.
La tendencia también admite capas de distintos colores. Un rosa transparente sobre una base ligeramente melocotón, por ejemplo, puede crear mayor dimensión que un solo tono. Esa posibilidad de construir el color explica parte de su atractivo ya que la manicura puede personalizarse sin necesidad de recurrir a dibujos o aplicaciones.

Jelly nails frente a glass nails

Aunque comparten brillo y transparencia, no son exactamente lo mismo. Las uñas efecto vidrio ponen el énfasis en una superficie cristalina y extremadamente pulida, mientras que las jelly nails incorporan una transparencia teñida que aporta color y profundidad.
También pueden convivir. Una base jelly puede recibir detalles de chrome, pequeños dibujos, una punta francesa o incluso un acabado magnético. La transparencia funciona entonces como fondo y permite que el diseño conserve ligereza.

Por qué favorecen tanto a las manos

El efecto visual tiene una ventaja especialmente interesante pues al evitar bloques de color completamente opacos, las uñas mantienen una apariencia ligera y continua. En longitudes cortas, los tonos translúcidos pueden resultar especialmente elegantes porque no saturan la superficie; en uñas almendradas u ovaladas, el brillo ayuda a enfatizar la silueta.
Más que competir con el resto del look, esta manicura acompaña. Esa cualidad explica por qué las uñas jelly encajan con la actual preferencia por acabados brillantes, transparentes y menos rígidos. El color sigue presente, pero deja espacio para que la uña natural participe en el resultado.

Las jelly nails demuestran que una manicura puede llamar la atención sin depender de diseños complejos. Su atractivo está precisamente en esa tensión entre color y transparencia ya que parecen sencillas a primera vista, pero cambian con la luz y revelan nuevas capas cuando se observan de cerca.

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