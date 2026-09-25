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Belleza

Lucia Pieroni es la nueva directora creativa de Chanel Beauty

La maquillista que ha trabajado con grandes fotógrafos, diseñadores y firmas de belleza asumirá un nuevo papel creativo a partir de septiembre de 2026

Septiembre 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Lucia Pieroni es la nueva directora creativa de Chanel Beauty

Cortesía

Chanel nombró a Lucia Pieroni como su nueva directora creativa de maquillaje, una decisión que coloca al frente de su propuesta de belleza a una de las figuras más reconocidas de la creación internacional. Pieroni se integrará a la Maison en septiembre de 2026 y trabajará junto al Makeup Creation Studio, bajo la dirección de Simona Cattaneo, presidenta de Fragrance & Beauty.

Una nueva etapa para el maquillaje de Chanel

El nombramiento llega en un momento especialmente relevante para la dirección creativa de Chanel. Lucia Pieroni no asumirá únicamente una función vinculada con la imagen de las colecciones: su responsabilidad estará relacionada con la evolución artística del maquillaje de la Maison y con la manera en que su identidad de belleza puede traducirse en nuevas propuestas.

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Su trayectoria resulta particularmente significativa por una aproximación que combina técnica, sensibilidad artística y conocimiento de la fotografía y la moda. Antes de incorporarse a Chanel, desarrolló una extensa carrera entre Londres y Nueva York, donde trabajó con artistas contemporáneos, fotógrafos de moda y profesionales de la belleza. Su formación inicial como pintora también ha influido de manera directa en su manera de entender el rostro y el color.

De Clé de Peau Beauté a las grandes pasarelas

Entre 2006 y 2019, Lucia Pieroni ocupó el puesto de Creative Director of Makeup en Clé de Peau Beauté, perteneciente al grupo Shiseido. Durante esos años desarrolló una visión integral de la belleza que después trasladó a una carrera estrechamente vinculada con diseñadores, fotógrafos, editoriales y desfiles internacionales.
Su llegada a Chanel también tiene un antecedente creativo reciente. Lucia Pieroni ha trabajado junto a Matthieu Blazy desde su primera colección como director artístico de las actividades de moda de la Maison, presentada en octubre de 2025. Desde aquel desfile, ambos comenzaron a construir una relación entre moda y belleza que ahora adquiere una nueva dimensión dentro de Chanel.

Una visión centrada en la individualidad

La propuesta de Lucia Pieroni se distingue por una lectura del maquillaje que parte del rostro antes que de una fórmula estética rígida. Chanel destaca precisamente su capacidad para reconocer la individualidad de cada persona y utilizar el maquillaje para revelar sus rasgos, en lugar de ocultarlos bajo una idea uniforme de belleza.
Ese enfoque resulta especialmente relevante para una industria que ha ampliado su conversación sobre belleza más allá de las tendencias pasajeras. La técnica sigue siendo fundamental, pero también lo es la capacidad de crear productos, colores y gestos de maquillaje que funcionen como herramientas expresivas. En ese terreno, la experiencia de Pieroni en fotografía, moda y arte ofrece una perspectiva transversal.

Chanel también mueve sus piezas en joyería

El anuncio de Lucia Pieroni coincide con otro nombramiento importante dentro de la Maison. Marie-Laure Cérède será la nueva directora del Jewelry Creation Studio a partir de octubre de 2026, con responsabilidad sobre las creaciones de alta joyería y joyería preciosa. Marie-Laure Cérède llega después de una trayectoria que incluye Cartier y Harry Winston, además de casi una década como directora creativa de joyería y relojería en Cartier.
La coincidencia de ambos anuncios revela una renovación creativa que abarca dos áreas esenciales para Chanel: la belleza y la joyería. Mientras Marie-Laure Cérède aportará experiencia en gemología, artesanía y dirección creativa, Lucia Pieroni llevará al maquillaje una trayectoria construida entre el arte, la fotografía y la moda.
Para Lucia Pieroni, el siguiente capítulo comienza en septiembre de 2026. Para Chanel, su incorporación abre la posibilidad de que el maquillaje dialogue todavía más estrechamente con la identidad visual de la Maison y con la nueva dirección que está tomando su moda.

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