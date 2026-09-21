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Belleza

Maquillaje metálico: la tendencia de otoño 2026 que lleva el brillo de los ojos a todo el rostro

Plata, oro, champagne y reflejos cromados aparecen ahora sobre pómulos, sienes y otros puntos del rostro, con una aplicación mucho más precisa que el glitter tradicional

Septiembre 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Maquillaje metálico: la tendencia de otoño 2026 que lleva el brillo de los ojos a todo el rostro

WWD/WWD via Getty Images

El brillo metálico dejó de concentrarse únicamente en los párpados. Para otoño 2026, los acabados plateados, dorados y cromados se extienden hacia la piel, las cejas y pequeños detalles del rostro, en una interpretación menos literal del glitter y mucho más cercana a la idea de una superficie luminosa. La tendencia ganó fuerza en las pasarelas de Nueva York y prolonga una conversación que ya había aparecido en la alta costura de París.

Del párpado a todo el rostro

El maquillaje metálico tradicional suele asociarse con sombras intensas, delineadores brillantes o pigmentos aplicados sobre el centro del párpado. Esta temporada, el gesto cambia de escala. En algunas propuestas, el brillo aparece como un velo sobre la piel; en otras, se concentra en puntos específicos para crear reflejos que cambian con el movimiento.
Durante NYFW, los acabados metálicos aparecieron tanto en los ojos como en la piel y el cabello. La lectura resulta distinta a la del glitter festivo ya que el efecto busca integrarse con el rostro en lugar de funcionar como una decoración independiente.

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Plata, oro y efecto cromado

La paleta también se amplía. El plateado mantiene su asociación con una estética futurista, mientras que el dorado aporta una sensación más cálida y cercana a la joyería. Los tonos champagne, estaño y acabados iridiscentes permiten una transición más sencilla hacia maquillajes cotidianos.
El efecto cromado funciona especialmente bien cuando la textura permanece fina. Una capa excesiva puede convertir el maquillaje en glitter tradicional; una aplicación más precisa produce reflejos que recuerdan al metal pulido. Por eso, la preparación de la piel adquiere tanta importancia como el pigmento.

La piel se convierte en el nuevo punto de luz

El cambio más interesante está en el rostro. En lugar de cubrir completamente la piel con iluminador, la propuesta consiste en colocar el brillo donde naturalmente incidiría la luz: pómulos, sienes, puente de la nariz o arco de Cupido.
Esta técnica permite combinar el acabado metálico con una base más natural. La piel no necesita competir con el pigmento; funciona como una superficie limpia sobre la que aparecen pequeños destellos. El resultado se acerca más a una pieza de joyería que a un maquillaje de fiesta convencional.

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Maquillaje metálico: la tendencia de otoño 2026 que lleva el brillo de los ojos a todo el rostro

Pinterest

Una continuación de la belleza celestial

La tendencia no apareció de la nada. Durante la temporada de alta costura otoño-invierno 2026, varias casas exploraron acabados dorados, alas de glitter y pieles luminosas con una estética casi celestial. En París, el maquillaje metálico llegó incluso a convertirse en parte del concepto visual de determinadas colecciones.
Nueva York llevó esa idea hacia un terreno más flexible. El brillo puede aparecer de forma intensa sobre los ojos o reducirse a un detalle sobre la piel, lo que facilita su adaptación fuera de la pasarela.

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Maquillaje metálico: la tendencia de otoño 2026 que lleva el brillo de los ojos a todo el rostro

Pinterest

Cómo llevar maquillaje metálico en otoño 2026

Para una versión discreta, un delineador plateado o champagne sobre una base de maquillaje satinada resulta suficiente. También puede aplicarse una pequeña cantidad de pigmento en la esquina interna del ojo y mantener el resto del rostro mate o ligeramente luminoso.
Quienes prefieran un efecto más editorial pueden extender el producto hacia las sienes o los pómulos, siempre sobre una piel bien hidratada. El contraste entre una textura natural y un punto de brillo hace que el resultado se vea más sofisticado que cubrir el rostro completo con partículas metálicas.
El maquillaje metálico también permite jugar con la temperatura del color. El oro combina especialmente bien con marrones, terracotas y borgoñas; el plata encuentra una afinidad natural con grises, negros y tonos ciruela; mientras que los reflejos duocromáticos pueden transformar un maquillaje neutro dependiendo de la luz.

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