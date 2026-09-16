Nicole Kidman lleva los curtain bangs más largos de los Emmys 2026

Los curtain bangs de Nicole Kidman fueron uno de los detalles de belleza más evidentes de los Emmys 2026. Mientras otras invitadas apostaron por cortes más drásticos o recogidos perfectamente definidos, la actriz llevó el flequillo abierto al centro y extraordinariamente largo, hasta integrarlo con pequeños mechones que enmarcaron su rostro. El resultado acompañó un recogido bajo y deliberadamente relajado, una elección que cambia por completo la percepción de un peinado de gala.

El flequillo que llega hasta los pómulos

El detalle más interesante está en la longitud. En lugar de terminar alrededor de las cejas o la parte alta de los pómulos, como ocurre con muchas versiones del curtain fringe, los mechones de Kidman caen varios centímetros y se afinan progresivamente hacia los laterales del rostro.

Lorenzo Martin trabajó el cabello hacia atrás en un recogido bajo de textura suave, dejando esas secciones delanteras libres. Una de ellas cae ligeramente sobre el rostro, mientras la otra se integra con el resto del cabello. La técnica consigue que el peinado conserve movimiento incluso cuando el cabello permanece recogido.

La diferencia parece pequeña, pero modifica la silueta completa. Un flequillo corto habría dado mayor protagonismo a los ojos y a la parte superior del rostro; esta versión alargada crea una línea vertical que acompaña los pómulos, la mandíbula y el cuello.

El regreso del cabello menos rígido

El peinado también coincide con una dirección que comenzó a hacerse visible en la alfombra roja de los Emmys 2026: recogidos bajos, ondas naturales y mechones sueltos sustituyeron en varios casos a los acabados completamente pulidos.

Nicole Kidman llevó esa idea hacia un terreno más sofisticado. Su moño no pretende parecer improvisado, pero tampoco tiene la rigidez de un recogido arquitectónico. La textura ligeramente deshecha aporta movimiento y hace que el cabello se sienta más contemporáneo.

Ese cambio resulta especialmente interesante después de varias temporadas dominadas por coletas tensas, moños slicked-back y superficies completamente controladas. El nuevo atractivo está en conservar la estructura de un peinado formal sin borrar la textura natural del cabello.

Nicole Kidman lleva los curtain bangs más largos de los Emmys 2026 Michael Buckner/Variety via Getty Images

Por qué los curtain bangs vuelven a resultar atractivos

La popularidad de este tipo de flequillo tiene también una explicación práctica. Los curtain bangs largos permiten modificar la apariencia del rostro sin asumir el compromiso de un flequillo recto y corto. Al abrirse desde el centro, pueden peinarse hacia los lados, integrarse con capas largas o incluso sujetarse cuando se busca despejar completamente la cara.

La versión que llevó Kidman añade otra ventaja: al ser tan largos, funcionan casi como una capa frontal del cabello. Pueden aportar dimensión a un recogido sin necesidad de dejar el resto de la melena suelta.

También existe una diferencia importante frente a los curtain bangs más setenteros. Aquí no hay un volumen excesivo ni una forma perfectamente redondeada. El acabado es más fino, irregular y ligero, con puntas que se mezclan con pequeños mechones alrededor del rostro.

El beauty look mantiene la misma filosofía

El maquillaje siguió esa misma intención. Kidman llevó una piel luminosa, ojos suavemente definidos, mejillas rosadas y labios en un tono rosa melocotón con acabado brillante. No compitió con el cabello ni con el vestido blanco de Chanel, sino que mantuvo la imagen fresca y delicada.

El conjunto funciona precisamente porque ninguna de sus partes intenta dominar a las demás. El vestido aporta volumen mediante sus aplicaciones florales, mientras el cabello introduce movimiento y el maquillaje conserva una dimensión ligera.

Nicole Kidman lleva los curtain bangs más largos de los Emmys 2026 NBC/NBC via Getty Images

Los curtain bangs largos de Nicole Kidman demuestran que un cambio de proporción puede ser suficiente para actualizar un peinado conocido. No hace falta cortar más ni construir una forma radical: esta vez, el gesto está en dejar el flequillo crecer hasta convertirlo en parte esencial de la silueta.