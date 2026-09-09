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Belleza

Uñas otoño marrones: 5 ideas de diseños elegantes que querrás llevar esta temporada

Las uñas marrones regresan en otoño casi como un básico de temporada, pero este 2026 se alejan del manicure café tradicional.

Septiembre 09, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Efectos magnéticos, animal print, detalles dorados y french manicure dominan la paleta más cálida del año con diseños que funcionan tanto en uñas cortas como almendradas.

Getty Images

Del clásico chocolate al café con leche, los tonos marrones tienen además la ventaja de combinar fácilmente con otros colores y acabados. Si estás buscando inspiración para tu próximo manicure, estas ideas de uñas otoño marrones demuestran que hay muchas formas de llevar la tendencia sin caer siempre en un diseño monocromático.

1. Uñas marrones combinadas en tonos café y dorado

Los tonos café no tienen que llevarse de una sola forma. Este diseño combina marrón chocolate, café claro con acabado luminoso, blanco cremoso y detalles dorados, creando un manicure diferente en cada uña pero manteniendo una misma gama cálida. La mezcla de acabados hace que sea una opción elegante para quienes buscan uñas marrones para otoño sin elegir un solo tono.

2. Uñas café con french azul

Una combinación inesperada que funciona: café y azul cielo. La base marrón tiene un acabado brillante con profundidad, mientras que una línea french azul enmarca la punta y crea un contraste mucho más moderno. Es una forma sencilla de usar las clásicas uñas café de otoño y añadir un toque de color sin quitarle protagonismo al marrón.

3. Uñas marrones con french y efecto carey

Para quienes prefieren el nail art, este manicure almendrado mezcla varias versiones del marrón en un mismo diseño. Algunas uñas llevan french café sobre una base nude, otras se mantienen completamente en chocolate y el efecto carey aparece como protagonista en las uñas de acento. La combinación de marrón, negro y tonos ámbar le da ese aspecto cálido que encaja especialmente bien con el otoño.

4. Uñas café con flores doradas y efecto carey

El efecto carey encuentra su mejor momento durante el otoño gracias a su mezcla de marrones, ámbar y negro. En este diseño se combina con uñas en degradado café y delicadas flores metálicas en dorado, creando un manicure maximalista sin perder sofisticación. La forma almendrada y los acabados brillantes terminan de darle ese aire cálido que funciona especialmente bien durante la temporada.

5. Uñas chocolate con detalles dorados

Para una versión más discreta, el marrón chocolate funciona perfecto como protagonista. Llevar varias uñas en un café profundo y brillante y reservar una para un diseño translúcido en tonos nude y marrón con pequeños acentos dorados rompe con el acabado uniforme sin recargar el manicure. Es una idea sencilla para llevar la tendencia de uñas marrones durante todo el otoño.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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