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Moda

“Sunglass nails”: así es la manicura transparente inspirada en los cristales de tus gafas de sol

Las sunglass nails son la nueva tendencia de uñas translúcidas que imita el efecto de los cristales tintados de las gafas de sol. Así se llevan.

Septiembre 15, 2026 • 
Gabriela Santillán
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La tendencia apareció durante New York Fashion Week, en el desfile Primavera/Verano 2027 de Diane Von Furstenberg, donde la nail artist Miss Pop creó manicuras inspiradas en los colores y transparencias presentes en la colección.

Getty Images

Las tendencias de uñas siguen encontrando inspiración en objetos cotidianos y esta vez las gafas de sol se convierten en el punto de partida de una de las manicuras que promete ganar terreno durante los próximos meses. Se trata de las sunglass nails, un acabado translúcido que hace que las uñas parezcan pequeños cristales tintados.

A diferencia de una manicura tradicional en la que el esmalte cubre por completo la uña, las sunglass nails utilizan tonos sheer o tipo jelly que permiten ver parcialmente la uña natural.

El objetivo es conseguir un efecto parecido al de los cristales de unas gafas de sol: transparentes, pero ligeramente teñidos de color. El brillo también es fundamental, ya que un acabado glossy ayuda a crear esa apariencia pulida y casi de vidrio.

Esta característica las acerca a tendencias como las glass nails o jelly nails, aunque las sunglass nails incorporan tonos más ahumados y sofisticados que recuerdan específicamente a los diferentes tintes de las lentes.

Los colores que definen esta tendencia

En la pasarela de Diane von Furstenberg destacaron tonalidades como el marrón castaño translúcido, beige iridiscente y verde, colores que acompañaban la paleta de la colección.

Los marrones y caramelos son especialmente fáciles de llevar porque recuerdan a las clásicas gafas de sol con cristales café, mientras que verdes, rosas ahumados o incluso tonos grisáceos permiten darle una interpretación diferente a la tendencia.

La clave está en que el color nunca se vea completamente sólido. La transparencia es precisamente lo que consigue ese característico efecto de lente.

Cómo llevar las sunglass nails

Conseguir esta manicura no requiere necesariamente diseños elaborados. Basta con elegir un esmalte translúcido y aplicarlo en capas finas hasta alcanzar la intensidad deseada.

Una o dos capas pueden dejar visible la uña natural, mientras que un top coat de alto brillo ayudará a conseguir el efecto cristal. Para añadir dimensión también pueden incorporarse acabados perlados o ligeramente iridiscentes.

Aunque en pasarela las vimos en uñas largas y almendradas, las sunglass nails también funcionan en uñas cortas, cuadradas u ovaladas. El protagonismo está en el acabado y no en la longitud.

Después de temporadas dominadas por manicuras lechosas, cromadas y efecto cristal, las sunglass nails proponen una nueva manera de jugar con la transparencia. Y si las gafas de sol cambian por completo un look con apenas un cristal tintado, ahora las uñas buscan conseguir exactamente el mismo efecto.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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