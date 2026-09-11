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Alex Consani apuesta por el azul eléctrico para una noche de gala en Nueva York

El vestido de punto de manga larga incorporó detalles de plumas y una abertura pronunciada, acompañado por zapatos negros que dejaron todo el protagonismo al color

Septiembre 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Alex Consani apuesta por el azul eléctrico para una noche de gala en Nueva York

Mike Coppola/Getty Images

El azul eléctrico fue la elección de Alex Consani para asistir a la quinta edición anual de Caring for Women, celebrada en The Pool, Nueva York. La modelo llevó un vestido de Gucci de punto, con manga larga y detalles de plumas, una propuesta de gran intensidad cromática que contrastó con el fondo negro de la gala y con los zapatos negros de punta que completaron el conjunto.

Un vestido construido alrededor del color

La primera impresión del vestido proviene de su tonalidad. El azul aparece en una versión particularmente saturada, capaz de dominar la imagen incluso antes de reparar en la construcción de la prenda. El efecto se intensifica gracias a la textura de las plumas, que cubren buena parte de la superficie y aportan movimiento a una silueta de líneas alargadas.

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La elección del punto también resulta relevante. En lugar de recurrir a una superficie lisa para un vestido de noche, la propuesta combina este material con detalles de plumas, creando una pieza donde color y textura trabajan al mismo tiempo. La abertura frontal introduce piel en la parte inferior y rompe la continuidad del volumen azul.
El resultado mantiene una tensión interesante entre cobertura y exposición. El vestido cubre brazos y torso, mientras la abertura permite que la pierna adquiera protagonismo al caminar o posar. Los zapatos negros, de punta y con tacón, funcionan como un elemento de contraste sin competir con el tono principal.

El azul eléctrico cambia el ritmo de la alfombra

Dentro de la selección de looks presentada por Gucci para la gala, la propuesta de Alex Consani se diferencia especialmente por el color. Mientras otras invitadas optaron por vestidos negros, plateados o nude, ella llevó una tonalidad mucho más intensa.
Ese contraste importa porque demuestra cuánto puede modificar una aparición de noche la elección de una sola tonalidad. El azul eléctrico no necesita accesorios adicionales para construir presencia: la superficie texturizada del vestido amplifica todavía más su efecto y convierte la pieza en el centro de la imagen.
El color funciona particularmente bien en una alfombra con un fondo oscuro. El azul adquiere una intensidad casi luminosa frente al negro, mientras los zapatos mantienen una conexión visual con el espacio sin restarle protagonismo al vestido.

Una silueta de noche con una textura inesperada

La combinación de vestido de punto y detalles de plumas aporta otra lectura. La pieza no depende de una construcción excesiva para llamar la atención; su carácter está concentrado en la superficie y en el contraste entre la textura abundante de la parte superior y la abertura que recorre la falda.
También resulta significativo que Alex Consani haya mantenido los complementos en negro. En lugar de introducir otro color, los zapatos acompañan la silueta y permiten que el azul permanezca como el elemento dominante.
La propuesta funciona precisamente por esa contención. Un color intenso, una textura reconocible y una silueta larga son suficientes para construir una imagen que se distingue a primera vista.

Alex Consani y una apuesta cromática precisa

Para una noche dedicada a una gala de alto perfil, Alex Consani eligió una fórmula que no depende del brillo metálico ni del clásico vestido negro. El azul eléctrico ocupa todo el espacio visual y encuentra en las plumas una forma de reforzar su intensidad.
Más que añadir elementos al conjunto, la propuesta concentra la atención en aquello que ya está presente: una tonalidad poderosa, una textura táctil y una abertura que transforma la caída del vestido. El resultado demuestra que, en una aparición de noche, un solo color puede tener suficiente fuerza cuando la silueta sabe cómo sostenerlo.

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