Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Jeff Koons, el nuevo rostro de Hublot

La colaboración reúne dos historias que comenzaron en 1980 y parte de una fascinación compartida por los materiales, la precisión y la transformación de objetos cotidianos en piezas con valor cultural

Septiembre 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jeff Koons_Hublot collaboration Annoucement (2).jpg

Jeff Koons, el nuevo rostro de Hublot

Hublot

Jeff Koons es el nuevo embajador de Hublot, en una colaboración que conecta el arte contemporáneo con la relojería de lujo a partir de una idea compartida: convertir materiales, formas y técnicas en objetos capaces de adquirir un significado mayor. El anuncio establece un vínculo entre dos nombres que iniciaron sus respectivas trayectorias decisivas en 1980.

Dos lenguajes que parten de la precisión

La elección de Jeff Koons tiene sentido dentro de la historia reciente de Hublot. Desde 2011, la manufactura suiza ha trabajado con figuras procedentes de distintas disciplinas creativas, entre arquitectos, pintores, artistas contemporáneos y diseñadores. La incorporación de Jeff Koons amplía esa relación con el arte hacia una figura cuya obra ha convertido objetos reconocibles de la cultura popular en piezas de enorme presencia visual.
Balloon Dog, Rabbit y Puppy son algunos de los ejemplos más conocidos de esa manera de trabajar. Jeff Koons toma formas sencillas, modifica su escala y las somete a una ejecución extremadamente precisa. Detrás de la apariencia lúdica existe un proceso meticuloso, una característica que Hublot identifica también en su propia manera de desarrollar materiales, movimientos y diseños.

También te interesa...
Choupette, el mejor amigo de Karl Lagerfeld debuta como embajador de Hublot.png
Estilo de vida
Choupette, el gatito heredero de Karl Lagerfeld debuta como embajador de Hublot
Mayo 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hublot Big Bang Original Soft Touch (3).jpg
Moda
¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado
Septiembre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La ciencia de los materiales como punto de encuentro

La colaboración adquiere mayor interés cuando se observa desde la materia. Jeff Koons ha señalado que comparte con Hublot una fascinación por la ciencia de los materiales y por la posibilidad de llevar un objeto más allá de su función original. Para la manufactura, esa búsqueda se traduce en tecnología, materiales desarrollados internamente y movimientos propios; para el artista, en transformar la percepción que tenemos de un objeto mediante escala, superficie y ejecución.
Esa coincidencia también explica por qué la colaboración no se plantea únicamente como una asociación entre una marca y un artista reconocido. El punto de partida está en una filosofía creativa compartida: cada superficie, curva, acabado y proporción debe responder a una intención concreta. En ambos casos, la complejidad permanece presente, aunque el resultado final parezca inmediato.

Jeff Koons visiting the Hublot Manufacture (5).jpg

Jeff Koons, el nuevo rostro de Hublot

Hublot

Hublot y su obsesión por fusionar opuestos

La relación también dialoga con uno de los conceptos históricos de Hublot: el Arte de la Fusión. En 1980, la marca combinó por primera vez una caja de oro con una correa de caucho, una decisión que rompía con las convenciones de la relojería de lujo de aquella época. El nombre Hublot hace referencia al término francés para «ojo de buey», asociado con la forma de su bisel y sus tornillos visibles.
En 2005, el Big Bang llevó esa filosofía a otro nivel mediante una caja construida en capas y una estética de gran impacto visual. Desde entonces, la manufactura ha desarrollado esa identidad a través de materiales, geometrías y calibres propios como Unico, Meca-10 y sus movimientos con tourbillon.

Jeff Koons_Hublot collaboration Annoucement (1).jpg

Jeff Koons, el nuevo rostro de Hublot

Hublot

Una colaboración que mira más allá del reloj

Jeff Koons aporta a esta relación una trayectoria de más de cuatro décadas dedicada a cuestionar la frontera entre arte, cultura popular y objeto cotidiano. Sus superficies pulidas, la precisión industrial y la atención obsesiva al detalle forman parte de una práctica que busca convertir lo efímero en algo permanente.
Para Hublot, la llegada del artista representa una continuación natural de su estrategia cultural, pero también una oportunidad para explorar qué sucede cuando dos disciplinas que dependen de la precisión trabajan sobre un mismo objeto.
La expectativa resulta interesante precisamente por lo que queda pendiente: qué forma tendrá el encuentro entre la monumentalidad de Jeff Koons y la ingeniería de Hublot. Si algo comparten ambos, es la capacidad de hacer que un objeto aparentemente sencillo exija una enorme cantidad de conocimiento para existir.

Arte
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
EXCLUPR00292_ITW_TILDA_1080x1080.tif
Moda
Cartier Into the Wild: la nueva joyería de animales que lleva el savoir-faire de la Maison a otro territorio
Septiembre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
FENDI My Peekaboo_Lookbook Editorial Images by Laura Sciacovelli_04.jpg
Moda
El bolso Fendi Peekaboo ahora se puede personalizar con tus iniciales
Septiembre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_730332045_18611871742054901_1084854421253378762_n.jpg
Moda
Montblanc celebra 100 años de artículos de piel durante New York Fashion Week
Septiembre 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe Singing "Happy Birthday" to JFK
Moda
¿Qué ocurrió con el vestido de Marilyn Monroe que fue robado?
Septiembre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rihanna visits a mall in Mumbai
Moda
Qué ponerse después del embarazo cuando tu cuerpo todavía está cambiando
Pantalones de cintura flexible, vestidos envolventes, sastrería relajada y prendas que se adaptan al abdomen pueden hacer más fácil vestirse durante los primeros meses después del parto
Septiembre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-09-06 at 10.35.43 AM.jpeg
Moda
Julie Kegels gana el Premio LVMH 2026
La diseñadora belga, formada en Amberes y con una firma fundada en 2024, fue elegida entre nueve finalistas por un jurado que reunió a algunas de las figuras más influyentes de la industria
Septiembre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2027 - Day Four
Moda
Azul medianoche, el color elegante que sustituirá al negro este otoño
Del azul marino profundo al tono casi tinta, las colecciones de otoño-invierno 2026 recuperan una alternativa sofisticada para quienes quieren salir del negro sin perder formalidad
Septiembre 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings: Day 2 - The 83rd Venice International Film Festival
Moda
Georgina Rodríguez llegó a Venecia con jeans blancos y un Birkin que cuesta cientos de miles de euros
Un sujetador de encaje de menos de 40 euros, una camisa satinada color chocolate y joyas de diamantes completaron la llegada de Georgina Rodríguez a Venecia
Septiembre 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García