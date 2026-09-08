Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Qué ponerse después del embarazo cuando tu cuerpo todavía está cambiando

Pantalones de cintura flexible, vestidos envolventes, sastrería relajada y prendas que se adaptan al abdomen pueden hacer más fácil vestirse durante los primeros meses después del parto

Septiembre 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rihanna visits a mall in Mumbai

Qué ponerse después del embarazo cuando tu cuerpo todavía está cambiando

Anadolu/Anadolu via Getty Images

El clóset después del embarazo necesita responder a un cuerpo que todavía está en transición, no a la idea de recuperar rápidamente la silueta anterior. Durante las semanas y meses posteriores al parto pueden cambiar el volumen del abdomen, el tamaño del pecho y la distribución de las prendas sobre el cuerpo, mientras que la comodidad adquiere una importancia que antes quizá no tenía. Vestirse bien en esta etapa consiste, sobre todo, en encontrar piezas que acompañen esos cambios sin convertirlos en un problema que haya que ocultar.

También te interesa...
Los efectos secundarios de los que nadie habla cuando dejas Ozempic.jpg
Wellness
Los efectos secundarios de los que nadie habla cuando dejas Ozempic
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4801.jpg
Celebridades
Anne Hathaway revela su enorme panza de embarazo
Julio 08, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

El pantalón deja de ser una prueba de resistencia

Los pantalones rígidos y las pretinas demasiado ajustadas pueden resultar poco prácticos cuando el abdomen todavía presenta cambios. Una alternativa más inteligente son los modelos de cintura elástica, tiro alto flexible o tejidos con cierta elasticidad, siempre que no ejerzan presión incómoda.
Los pantalones de pierna recta, amplia o tipo palazzo también funcionan porque permiten construir una silueta definida sin depender de una cintura extremadamente marcada. La diferencia está en elegir una pretina que se adapte al cuerpo actual y no comprar una talla menor con la intención de volver a utilizarla próximamente.

ae5b93e7c5cb8b83f8c4a381ba2933fc.jpg

El pantalón deja de ser una prueba de resistencia

Pinterest

Vestidos que acompañan el abdomen

Los vestidos envolventes son especialmente útiles durante esta etapa porque permiten ajustar la zona de la cintura según cambie el cuerpo. Los diseños camiseros, de corte imperio y aquellos confeccionados con tejidos fluidos ofrecen una alternativa similar.
Esto no significa esconder el abdomen debajo de prendas enormes. Una silueta amplia de pies a cabeza puede terminar resultando menos favorecedora y, sobre todo, menos personal. Una mejor estrategia consiste en elegir dónde quieres crear estructura: un hombro definido, una manga interesante, un escote que te guste o una falda con movimiento pueden convertirse en el punto de atención del conjunto.

dd53229539010080655ba12fca6a57c2.jpg

Vestidos que acompañan el abdomen

Pinterest

La camisa vuelve a ser una gran aliada

Una camisa blanca, azul o de rayas puede hacer mucho más que resolver un look de oficina. Llevada abierta sobre una camiseta, ligeramente por dentro del pantalón o anudada cuando resulte cómoda, permite modificar las proporciones sin exigir que el cuerpo se adapte a una sola silueta.
Los modelos de corte relajado funcionan especialmente bien porque pueden permanecer en el clóset incluso cuando el cuerpo cambie nuevamente. Es una compra más inteligente que acumular prendas específicamente diseñadas para una etapa que puede durar unos meses.

ef503a8c580bbd7a72ffde81f4e7f6df.jpg

La camisa vuelve a ser una gran aliada

Pinterest

Sastrería sin rigidez

Un blazer de corte ligeramente amplio puede convertirse en una de las piezas más útiles del guardarropa posparto. Su estructura aporta definición a vestidos, camisetas y pantalones fluidos, mientras que no depende de que la cintura tenga exactamente las mismas dimensiones que antes del embarazo.
También merece la pena mirar los conjuntos de dos piezas con pantalones de cintura cómoda. Cuando las prendas coordinadas no aprietan ni requieren una silueta determinada, pueden funcionar tanto para una salida como para una jornada de trabajo.

62017a392632361b594d92db472390d5.jpg

La camisa vuelve a ser una gran aliada

Pinterest

Qué hacer con la ropa que ya tienes

No es necesario reemplazar todo el clóset después del parto. Antes de comprar, conviene separar las prendas que ya resultan cómodas, aquellas que pueden adaptarse y las que simplemente necesitan esperar.
Una falda que ahora queda demasiado ajustada, por ejemplo, puede volver a utilizarse más adelante; una camisa oversize puede funcionar inmediatamente; un blazer puede adquirir una proporción diferente sobre un cuerpo que todavía está cambiando. Esta forma de comprar también evita convertir el posparto en una carrera por alcanzar una determinada talla.

Vestirse sin esperar a volver al cuerpo anterior

La ropa puede acompañar una transformación física sin convertirla en una meta estética. Esa diferencia importa porque el posparto no tiene un calendario universal: cada cuerpo cambia a su propio ritmo y algunas modificaciones pueden permanecer.
Por eso, las mejores prendas para esta etapa no son necesariamente las que disimulan el cuerpo, sino las que permiten habitarlo con comodidad mientras cambia. Un buen clóset posparto no debería pedirle a una mujer que espere para volver a sentirse ella misma. Puede empezar precisamente con la ropa que decide ponerse hoy.

embarazo Tendencias 2026 cuerpo post parto
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Marilyn Monroe Singing "Happy Birthday" to JFK
Moda
¿Qué ocurrió con el vestido de Marilyn Monroe que fue robado?
Septiembre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-09-06 at 10.35.43 AM.jpeg
Moda
Julie Kegels gana el Premio LVMH 2026
Septiembre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals
Belleza
Uñas minimalistas, elegantes y muy mexicanas para el 15 de septiembre
Septiembre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2027 - Day Four
Moda
Azul medianoche, el color elegante que sustituirá al negro este otoño
Septiembre 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Unknown (1).png
Moda
Las joyas de Tiffany & Co. que llevaron Michelle Salas y Sebastián Yatra a la gala de Monterrey
Michelle Salas y Sebastián Yatra fueron algunos de los invitados a una noche especial para Tiffany & Co. en Monterrey, donde las joyas tuvieron un papel protagonista
Septiembre 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Ink" Screening And Opening Ceremony Red Carpet - The 83rd Venice International Film Festival
Moda
Amal Clooney llevó casi 400 mil dólares en joyas de Cartier a Venecia
Dos piezas de alta joyería concentraron la mayor parte del valor del look: esmeraldas, ónix y más de ocho quilates de diamantes acompañaron su vestido negro de Tom Ford
Septiembre 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
PULE1372_LEATHERGOOD_SOCIAL_STATIC_STILL_LIFE_TOTE_CLOSE_UP_GM_BLACK_MM_BURGUNDY_PM_CARAMEL_30x24.jpg
Moda
El nuevo bolso de Cartier llega en tres colores y así pensamos llevarlo este otoño
Negro, caramelo y burdeos definen la primera paleta del nuevo bolso Clash de Cartier, una propuesta de líneas depuradas que encuentra en el color una de sus mayores posibilidades
Septiembre 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mathilde Favier's Funerals
Moda
¿Por qué vestimos de negro para un funeral?

¿Por qué vestimos de negro para un funeral?



La tradición occidental convirtió el luto en una cuestión de apariencia, con normas que llegaron a determinar tejidos, accesorios, maquillaje y hasta cuánto tiempo debía vestir de negro una viuda
Agosto 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García