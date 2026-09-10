Cartier Into the Wild: la nueva joyería de animales que lleva el savoir-faire de la Maison a otro territorio

Los animales ocupan un lugar central en la nueva propuesta de Cartier Into the Wild, una colección que reúne cinco criaturas —tigre, loro, carpa, cocodrilo y rinoceronte— para llevar la tradición de la Maison hacia piezas de gran volumen y fuerte presencia escultórica. El proyecto también incorpora a Tilda Swinton como nueva embajadora de Cartier, quien participa en una campaña dedicada a esta particular interpretación de la fauna.

Una tradición que comenzó hace más de un siglo

La fascinación de Cartier por la naturaleza no es reciente. El repertorio animal de la Maison comenzó a adquirir protagonismo desde los primeros años del siglo XX con la representación de aves e insectos, a los que posteriormente se sumaron reptiles, felinos, animales de la sabana y criaturas híbridas. La pantera ocupa un lugar especial dentro de esta historia: su primera representación tridimensional y escultórica apareció en 1948 y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la casa joyera.

Into the Wild retoma esa herencia sin limitarla a la figura de la pantera. El resultado propone una galería de retratos animales en la que cada cabeza adquiere una personalidad propia. Los anillos presentan los rostros del tigre, loro, carpa, cocodrilo y rinoceronte con proporciones generosas que hacen que cada joya tenga una presencia casi escultórica sobre la mano.

El color también construye la personalidad de cada animal

Una de las características más interesantes de la colección es la manera en que Cartier utiliza las piedras para traducir visualmente cada especie. El loro combina coral, granates tsavorita y tonos verdes y rojos; el rinoceronte recurre al granate espesartita y al cuarzo ahumado; mientras que el cocodrilo mezcla diamantes, ónix y esmeraldas. Para el tigre y la carpa aparecen diferentes tonalidades azules mediante zafiros, aguamarina y cuarzo dumortierita.

Ese trabajo cromático no funciona únicamente como decoración. Las piedras ayudan a reproducir pieles, escamas, pelaje y otras características anatómicas. El resultado depende de una combinación precisa entre diseño, talla y engaste, disciplinas que permiten que las superficies tengan profundidad y movimiento.

Cuando la joyería intenta parecer viva

En los talleres de Cartier, los artesanos trabajan cada cabeza como una pequeña escultura. El joyero talla las formas y combina materiales como oro amarillo y platino, mientras que el engastador utiliza técnicas específicas para sugerir texturas. El denominado fur setting, por ejemplo, reproduce visualmente el pelaje, mientras determinados engastes de zafiros evocan escamas o superficies animales. En el anillo del tigre, diamantes y zafiros crean incluso un efecto semejante al hielo y la cristalización.

El trabajo del lapidario añade otra dimensión. El cuarzo ahumado da forma a los cuernos del rinoceronte, el cuarzo dumortierita construye las branquias de la carpa y las rayas del tigre, mientras el coral y el ónix forman parte de los detalles del loro. Algunos elementos se reajustan manualmente para conseguir una apariencia más orgánica.

De la pieza escultórica a la joya en movimiento

La colección también lleva esta idea a brazaletes y collares. El cocodrilo y el tigre combinan cabezas realistas con cuerpos flexibles y abstractos. En el brazalete de cocodrilo, la mandíbula funciona como parte del sistema de cierre y muerde visualmente el extremo de la pieza, mientras una estructura articulada permite que el conjunto se mueva sobre la piel.

La propuesta incluye además una nueva interpretación de la Panthère de Cartier en blanco, completamente cubierta de diamantes, así como un reloj de joyería con forma de medallón creado en la Maison des Métiers d’Art de La Chaux-de-Fonds. Este último combina diamantes, ónix, granates tsavorita y laca negra, y reúne el trabajo de distintas especialidades artesanales.

La apuesta de Cartier Into the Wild resulta especialmente significativa porque presenta la fauna no como un motivo ornamental, sino como un lenguaje para hablar de carácter, personalidad y actitud. Cada animal propone una identidad distinta; cada joya convierte esa identidad en una pieza que puede llevarse sobre la piel. Ahí reside la fuerza de esta colección: transformar una tradición histórica de Cartier en objetos que conservan el instinto de la naturaleza sin renunciar a la precisión extrema de la alta joyería.