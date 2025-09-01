Suscríbete
El antes y después de Tilda Swinton en fotos

Su más reciente aparición en el Festival de Cine de Venecia es una de las tantas pruebas de que Tilda Swinton es un icono de la moda global

September 01, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
image002.png

Chanelo Cortesía

Desde los inicios de su carrera, Tilda Swinton ha sido sinónimo de belleza desafiante, un talento que construye su identidad a través de multifacéticas metamorfosis, referente de actrices que se camuflan en fantasmas, divinidades místicas, antiguas damas o figuras andróginas. Aquella joven que ganó la Copa Volpi en Venecia por Edward II (1991) ya anunciaba una estética personal infinita con un juego de arquetipos que transciende tendencias —y generaciones. Sin duda, un icono en todo su esplendor.

El antes de Tilda Swinton, del vanguardismo al imaginario colectivo

Con papeles como el catalizador andrógino en Orlando (1992) o la ancestral presencia de Only Lovers Left Alive (2013), Tilda Swinton se convirtió en una figura del cine de autor cuya imagen era construcción y ficción. Su colaboración performativa con Viktor & Rolf en el “One Woman Show” (2003), donde modelos replicaban su apariencia mientras ella recitaba un poema, desdibujó la frontera entre lo real y lo simbólico.

1990: Cannes Film Festival

El antes de Tilda Swinton, del vanguardismo al imaginario colectivo

Pool ARNAL/GARCIA/PICOT/Gamma-Rapho via Getty Images

Su tendencia a desaparecer tras personajes tan poderosos como el de Suspiria, donde interpretó a Ebersdorf usando complejo maquillaje (incluyendo un pene prostético) para encarnar a un anciano, es prueba de esa fascinación por lo radicalmente mutable.

Captura de pantalla 2025-09-01 164142 (1).png

Tilda Swinton

X

Tilda Swinton deslumbra en Venecia 2025

En los escenarios cinematográficos más recientes, Tilda Swinton parece canalizar una serenidad autorreflexiva. Durante la Berlinale 2025 fue homenajeada con el Oso de Oro de Honor, un reconocimiento que celebra tanto su trayectoria como esa imagen voluntariamente ambigua, introspectiva, elegante y sin exageraciones.

Pero fue en el Festival de Cine de Venecia 2025 donde esa nueva etapa encontró su expresión más visible. Tilda Swinton acudió al estreno de La Grazia con un atuendo de Chanel que fue elocuente en su sobriedad. Consistió en una blusa de crepé blanco con puños rizados y lazos delicados, combinada con una falda negra de mikado que se deslizaba con gracia y precisión. La estética impecable de su look fue un susurro de elegancia sinigual.

Hay que recalcar que Venecia no fue solo cine y Tilda Swinton también participó en un evento íntimo celebrado en el histórico Palazzo Contarini Polignac para presentar Black Orchid Reserve, el nuevo perfume de Tom Ford, cuyo concepto —dirigido por Haider Ackermann— se apoyó en la calma, la transformación y la sutil belleza.

Celebrity Sightings - Day 4 - The 82nd Venice International Film Festival

Tilda Swinton 2025

Chanel Cortesía

Tilda Swinton ha cruzado un puente desde la performance radical hacia una elegancia que se siente íntima y atemporal, sin perder su aura de enigma. Su aparición en Venecia 2025 no fue un paso hacia la complacencia, sino una evolución natural.

Tilda Swinton antes y después fotos instagram
Eurídice Aiymet Garavito García
