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JOSE LUIS Joyerías llega a México con su primera tienda en Latinoamérica

La firma española fundada en A Coruña en 1973 aterriza en Centro Comercial Santa Fe con colecciones propias de oro de 18 quilates, diamantes naturales y Alta Joyería

Septiembre 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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JOSE LUIS Joyerías llega a México con su primera tienda en Latinoamérica

ENRIQUE ESCANDELL

La llegada de JOSE LUIS Joyerías a México marca el primer paso de la firma española en Latinoamérica. Con más de cinco décadas de trayectoria, la compañía abrió su primera boutique en el país dentro de Centro Comercial Santa Fe, en Ciudad de México, como parte de una estrategia de expansión que busca acercar su propuesta de joyería al público mexicano.

Una firma española con más de 50 años de historia

Fundada en A Coruña en 1973, JOSE LUIS Joyerías ha construido su identidad alrededor de una combinación entre tradición, innovación y conocimiento del oficio joyero. La firma cuenta con presencia en España y Portugal a través de más de 110 puntos de venta y ahora incorpora México a su recorrido internacional.
La elección de Ciudad de México como punto de entrada tiene un significado particular para la compañía. La apertura representa su desembarco en Latinoamérica y coloca al mercado mexicano como una nueva etapa dentro de su crecimiento, con una boutique pensada para trasladar su concepto de servicio y asesoramiento especializado.

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Así es la primera boutique de JOSE LUIS Joyerías en México

La nueva tienda sigue el concepto estético característico de la firma, con una paleta dominada por blanco, gris y negro. El espacio fue concebido para ofrecer una experiencia de compra contemporánea y personalizada, en línea con la importancia que la compañía concede al trato cercano.
Más que funcionar como un punto de venta tradicional, la boutique busca presentar sus colecciones dentro de un entorno donde el asesoramiento especializado forma parte de la experiencia. Es una apuesta relevante para una categoría en la que la elección de una joya suele estar vinculada tanto con su diseño como con la ocasión para la que se adquiere.

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JOSE LUIS Joyerías llega a México con su primera tienda en Latinoamérica

Joyerías José Luis

Oro, diamantes y gemas en sus colecciones propias

La oferta que llega a México incluye creaciones propias elaboradas en oro de 18 quilates, además de diamantes naturales y gemas como esmeraldas, rubíes, zafiros y aguamarinas. La selección también incorpora piezas realizadas en plata ley.
A esta propuesta se suman sus colecciones de Alta Joyería, elaboradas artesanalmente por maestros joyeros. La firma mantiene así una oferta que abarca distintos niveles dentro de la joyería, desde piezas pensadas para acompañar el día a día hasta creaciones vinculadas con ocasiones especiales.
Anillos, aretes, collares y pulseras forman parte de este repertorio. La compañía señala que sus diseños combinan propuestas atemporales con piezas de última tendencia, una dualidad que permite entender su estrategia: conservar una identidad reconocible mientras amplía las posibilidades de uso de la joyería.

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JOSE LUIS Joyerías llega a México con su primera tienda en Latinoamérica

Joyerías José Luis

México como nuevo capítulo de expansión

La apertura ocurre durante una etapa de crecimiento para JOSE LUIS Joyerías, impulsada por el desarrollo de colecciones propias, la diversificación de producto y una estrategia enfocada en innovación y evolución de su oferta.
Para el mercado mexicano, la llegada resulta significativa porque incorpora una firma con una historia construida durante más de medio siglo y una propuesta que reúne joyería de diseño, materiales preciosos, gemas y Alta Joyería bajo una misma casa.
La primera boutique en Ciudad de México no representa únicamente una nueva dirección comercial. También establece el punto de partida de la relación de JOSE LUIS Joyerías con Latinoamérica, llevando a un nuevo público una visión de la joyería basada en diseño, oficio y permanencia.

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