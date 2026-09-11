Las pasarelas que dictaron tendencias de moda esta semana, de Ralph Lauren a Tommy Hilfiger

La semana de la moda de NY ha dejado claro que la moda estadounidense vuelve a mirar sus propios códigos. El preppy, la sastrería, el romanticismo y la nostalgia aparecen reinterpretados desde nuevas perspectivas.

Ralph Lauren: una nueva forma de entender el romance

Ralph Lauren fue uno de los grandes nombres que abrieron el calendario oficial. Para Spring 2027, el diseñador presentó una colección definida por él mismo como una interpretación irreverente del romance, en la que volvió a demostrar por qué sus tendencias clásicas siguen funcionando casi seis décadas después.

La colección estuvo marcada por dos colores: el azul marino y el blanco, con siluetas unisex: pantalones de tiro bajo y proporciones amplias combinadas con chaquetas ajustadas, chalecos, vestidos y piezas más sensuales.

El denim desgastado apareció junto a plumas, mientras que sedas, terciopelos, lentejuelas y acabados artesanales aportaron una dimensión más sofisticada. El front row también fue uno de los más destacados de estos primeros días, con Cynthia Erivo, Viola Davis, Elizabeth Debicki, Meghann Fahy y Ella Hunt entre las invitadas.

Coach celebra 85 años

Coach convirtió su colección Spring 2027 en una celebración de sus 85 años de historia. Stuart Vevers volvió a algunos de los elementos que han definido a la firma (el cuero, los accesorios y esa estética profundamente ligada a Nueva York) para reinterpretarlos desde una mirada más joven.

Más que hacer una retrospectiva de sus archivos, la colección jugó con la nostalgia y con la manera en que una nueva generación se apropia de los clásicos.

La celebración también llevó el aniversario a la propia puesta en escena, convirtiendo el desfile en una especie de fiesta de cumpleaños y reforzando el tono lúdico de la colección. Elle Fanning fue una de las principales celebrities que estuvieron en el front row.

Tommy Hilfiger lleva el nuevo preppy al Plaza

Si hubo una pasarela que resumió el espíritu estadounidense de estos primeros días fue la de Tommy Hilfiger. Para su regreso a New York Fashion Week, el diseñador eligió uno de los escenarios más emblemáticos de Manhattan: The Plaza Hotel, lugar donde él mismo vivió durante más de una década.

La colección Spring/Summer 2027 partió del concepto “Prep Made Current”, una actualización del preppy americano pensada para una nueva generación. Polos oversized, pantalones amplios y plisados, camisas de proporciones inesperadas, bucket hats, cuadros y la clásica combinación de rojo y azul marino de Tommy Hilfiger dominaron la propuesta. La intención fue reinventar los códigos históricos de la casa.

Gigi Hadid abrió la pasarela, mientras que Jisoo, Kate Moss, Camila Cabello y Patrick Schwarzenegger estuvieron entre los invitados. La música también tuvo un papel importante: después de versiones en violín de canciones de hip-hop, Slayyyter cerró el show con una presentación en vivo.

¡Estas primeras pasarelas son solo el inicio! New York Fashion Week continuará hasta el 15 de septiembre, con cerca de 70 desfiles y presentaciones y nombres como Michael Kors, Calvin Klein Collection, Tory Burch, Khaite, Altuzarra, Proenza Schouler y Thom Browne todavía por aparecer en el calendario.

El mes de la moda apenas empieza, pero Nueva York ya dejó las primeras pistas de lo que veremos durante la temporada Primavera-Verano 2027.