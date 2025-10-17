Suscríbete
Celebridades

El antes y después de Alex Consani, la modelo que cambió las reglas del juego

Desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje hasta su ascenso como ícono trans dentro de la moda, así ha evolucionado Alex Consani

October 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_516235774_18512869402043678_1422863799516366657_n.jpg

El antes y después de Alex Consani, la modelo que cambió las reglas del juego

Instagram

Cuando hablamos del antes y después de una figura como Alex Consani, no sólo nos referimos a cambios físicos, sino a un trayecto de identidad, visibilidad y conquista simbólica. Ella, conocida hoy como una de las modelos trans más influyentes de su generación, ha reconstruido su imagen sin renunciar a la autenticidad, y ese proceso es tan inspirador como su desfile más reciente.

Orígenes y primeros vislumbres

Alex Consani nació en 2003 en el área de la bahía de San Francisco. Desde muy joven mostró interés por el modelaje y una sensibilidad estética notable. A los 13 años firmó con la agencia Slay Model Management, especializada en reposicionar cuerpos trans y ayudar a crear visibilidad en un mercado que durante décadas había sido excluyente.

También te interesa...
Lux Pascal, la hermana transgénero de Pedro Pascal, antes y después FOTOS.png
Celebridades
Lux Pascal, la evolución de la hermana transgénero de Pedro Pascal (FOTOS)
April 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Fantastic Four: First Steps World Premiere
Celebridades
Lux Pascal revive un diseño histórico de Gianfranco Ferré en la premiere de Los 4 Fantásticos
July 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Sus primeros retratos —aun antes de consolidarse en la pasarela— muestran a una joven que experimentaba con su identidad visual: rostros suaves, rasgos afilados, expresiones que balanceaban vulnerabilidad y determinación. Las fotos de esa época, muchas compartidas en redes sociales, captan a alguien en transición, no solo física, sino emocional.

El salto al centro de la escena

La metamorfosis externa se volvió visible cuando Alex Consani empezó a aparecer en editoriales, campañas de marcas importantes y desfiles globales. En 2023-2024 se convirtió en ángel, junto con Valentina Sampaio, marcando un momento simbólico: ser una de las primeras modelos trans en ese escenario histórico.

En las imágenes recientes, el contraste con sus fotos tempranas es claro. Su rostro se ve más cincelado, la piel se muestra firme, el porte es dominante. No solo cambió su presencia ante la cámara, sino su energía: pasó de mostrarse cuidada, casi reservada, a exhibir una confianza que irradia.

Pero esa transformación no es mejor como si lo anterior no valiera; es una evolución consciente. Se ha preguntado quién es, ha trabajado en sus posturas y ha aprendido a usar su cuerpo como lenguaje. Esa transición ha venido acompañada de símbolos, gestos y decisiones estéticas con cortes de cabello, maquillaje más dramático, estilismos que desafían el género.

eVS6ifxh_400x400 (1).jpg

Alex Consani debutó a los 13 años con la agencia Slay Model Management

Twitter

Más allá de la forma, el significado del cambio de Alex Consani

El antes y después de Alex Consani no es solo lo visible, también implica un compromiso con la visibilidad trans, el activismo dentro de la moda y el reconocimiento de mujeres que abrieron camino. En premios como los Fashion Awards de Londres fue nombrada Model of the Year, siendo la primera mujer trans en obtener ese título. Esa distinción no mide su evolución estética, sino su impacto cultural.

SaveInsta.to_253079417_412437343664216_8484868139382387879_n.jpg

La evolución de la imagen de Alex Consani

Instagram

Cada fotografía nueva la presenta más libre, segura, imponente. Pero también consciente de sus raíces ya que suele agradecer a quienes vinieron antes, sobre todo mujeres trans afrodescendientes y de color que lucharon para que ella hoy pueda ocupar esos espacios.

SaveInsta.to_498604533_18503284636043678_4905879026127869057_n.jpg

Alex Consani x YSL Beauty

Instagram

top model modelo trans transgénero
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_457133592_3261292197338351_3801253673478031160_n.jpg
Celebridades
Reggie, el golden retriever detrás del rumor millonario de Diane Keaton
October 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_558981692_18538498609021416_1408425927453553844_n.jpg
Celebridades
Victoria Beckham revela por qué no come chocolate desde hace más de 30 años
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miu Miu - Arrivals - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week
Celebridades
El lujoso anillo de Emma Watson que desató rumores de compromiso durante la Semana de la Moda de París 2025
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The League" Week Five
Celebridades
Justin Bieber reacciona al matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_554356250_18628746178019724_1448940122183605835_n.jpg
Celebridades
Una nueva sinfonía: Selena Gomez y Benny Blanco se casan en Santa Bárbara
Selena Gomez y Benny Blanco se casan en Santa Bárbara en una ceremonia íntima y emotiva, tras años de amistad y colaboración
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_543614986_18581424865025307_5102487954466100336_n.jpg
Celebridades
Rihanna y A$AP Rocky reciben a su tercer hija: Rocki Irish Mayers
Rihanna y A$AP Rocky celebran la llegada de su tercer hijo, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre
September 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Actor Matthew Perry and actress Julia Roberts
Celebridades
Así recuerda Julia Roberts su relación con Matthew Perry
Julia Roberts recuerda con cariño su breve romance con Matthew Perry en los años noventa, una historia genuina que surgió en el set de Friends y aún hoy se mantiene en la memoria de Hollywood
September 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miley Cyrus y Liam Hemsworth se disfrazan de los años ochenta
Celebridades
La reacción de Miley Cyrus ante el compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks
La reacción de Miley Cyrus al compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks reaviva una de las historias de amor más mediáticas de Hollywood, marcada por pasión, rupturas y un nuevo comienzo
September 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García