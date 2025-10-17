El antes y después de Alex Consani, la modelo que cambió las reglas del juego

Cuando hablamos del antes y después de una figura como Alex Consani, no sólo nos referimos a cambios físicos, sino a un trayecto de identidad, visibilidad y conquista simbólica. Ella, conocida hoy como una de las modelos trans más influyentes de su generación, ha reconstruido su imagen sin renunciar a la autenticidad, y ese proceso es tan inspirador como su desfile más reciente.

Orígenes y primeros vislumbres

Alex Consani nació en 2003 en el área de la bahía de San Francisco. Desde muy joven mostró interés por el modelaje y una sensibilidad estética notable. A los 13 años firmó con la agencia Slay Model Management, especializada en reposicionar cuerpos trans y ayudar a crear visibilidad en un mercado que durante décadas había sido excluyente.

Sus primeros retratos —aun antes de consolidarse en la pasarela— muestran a una joven que experimentaba con su identidad visual: rostros suaves, rasgos afilados, expresiones que balanceaban vulnerabilidad y determinación. Las fotos de esa época, muchas compartidas en redes sociales, captan a alguien en transición, no solo física, sino emocional.

El salto al centro de la escena

La metamorfosis externa se volvió visible cuando Alex Consani empezó a aparecer en editoriales, campañas de marcas importantes y desfiles globales. En 2023-2024 se convirtió en ángel, junto con Valentina Sampaio, marcando un momento simbólico: ser una de las primeras modelos trans en ese escenario histórico.

En las imágenes recientes, el contraste con sus fotos tempranas es claro. Su rostro se ve más cincelado, la piel se muestra firme, el porte es dominante. No solo cambió su presencia ante la cámara, sino su energía: pasó de mostrarse cuidada, casi reservada, a exhibir una confianza que irradia.

Pero esa transformación no es mejor como si lo anterior no valiera; es una evolución consciente. Se ha preguntado quién es, ha trabajado en sus posturas y ha aprendido a usar su cuerpo como lenguaje. Esa transición ha venido acompañada de símbolos, gestos y decisiones estéticas con cortes de cabello, maquillaje más dramático, estilismos que desafían el género.

Alex Consani debutó a los 13 años con la agencia Slay Model Management Twitter

Más allá de la forma, el significado del cambio de Alex Consani

El antes y después de Alex Consani no es solo lo visible, también implica un compromiso con la visibilidad trans, el activismo dentro de la moda y el reconocimiento de mujeres que abrieron camino. En premios como los Fashion Awards de Londres fue nombrada Model of the Year, siendo la primera mujer trans en obtener ese título. Esa distinción no mide su evolución estética, sino su impacto cultural.

La evolución de la imagen de Alex Consani Instagram

Cada fotografía nueva la presenta más libre, segura, imponente. Pero también consciente de sus raíces ya que suele agradecer a quienes vinieron antes, sobre todo mujeres trans afrodescendientes y de color que lucharon para que ella hoy pueda ocupar esos espacios.