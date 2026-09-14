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Moda

Michelle Obama llega al regreso de Céline Dion en París

El diseño de Rachel Scott combinó una silueta de cintura baja con detalles de terciopelo azul marino, en una elección que vuelve a poner el foco en la relación de Michelle Obama con diseñadores afrodescendientes

Septiembre 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Michelle Obama llega al regreso de Céline Dion en París

XNY/Star Max

Michelle Obama eligió a Diotima para asistir al esperado regreso de Céline Dion a los escenarios en París, una decisión que llevó su conocida afinidad por diseñadores con una perspectiva cultural definida hasta una de las noches musicales más importantes del año. Para el concierto del 12 de septiembre, la ex primera dama estadounidense llevó un vestido largo en gris pizarra de la firma fundada por la diseñadora jamaicana Rachel Scott, acompañado por accesorios coordinados.

Un vestido gris con una silueta escultórica

El diseño se apartó de la idea convencional del vestido de gala mediante una construcción de cintura baja y cuerpo estructurado, que alargó visualmente la figura y dio mayor protagonismo a la arquitectura de la prenda. Sobre el gris pizarra aparecieron detalles de terciopelo azul marino, un contraste discreto que añadió profundidad sin competir con la silueta.
Michelle Obama completó el conjunto con un bolso de mano y zapatos en tonos coordinados. La elección funcionó especialmente bien para una noche de concierto: sofisticada sin recurrir al exceso y suficientemente estructurada para mantener presencia incluso entre una audiencia repleta de celebridades.
El resultado también demuestra por qué los tonos neutros continúan teniendo espacio en los grandes momentos de alfombra roja y primera fila. El gris permite trabajar con volumen, textura y proporción sin depender de un color llamativo para generar impacto visual.

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Diotima y el trabajo de Rachel Scott

La elección adquiere otra dimensión al conocer la historia de la firma. Rachel Scott, diseñadora nacida en Jamaica y radicada en Nueva York, fundó Diotima con una propuesta que incorpora referencias a la artesanía y la cultura jamaicanas dentro de una construcción contemporánea.
Su trabajo ha desarrollado una conversación entre técnicas artesanales, sastrería y una sensibilidad claramente vinculada con el Caribe. En el caso de este vestido, esa identidad aparece traducida a través de una pieza de noche precisa, donde la construcción tiene tanta importancia como la ornamentación.
Para Michelle Obama, además, vestir a diseñadores afrodescendientes no constituye una elección aislada. Durante su etapa pública ha utilizado su vestuario para dar visibilidad a creadores de distintas procedencias, convirtiendo algunas de sus apariciones en oportunidades para ampliar la conversación sobre quién ocupa un lugar dentro de la industria de la moda.

El regreso de Céline Dion como escenario

El contexto hizo que la elección resultara todavía más significativa. Michelle Obama estuvo entre las personalidades que asistieron al primer concierto completo de Céline Dion en más de seis años, celebrado en la Plenitude Arena de Nanterre, cerca de París.
La cantante canadiense regresó después de haber interrumpido sus presentaciones debido al síndrome de la persona rígida y abrió su residencia parisina con un repertorio que incluyó canciones como My Heart Will Go On y All By Myself. Oprah Winfrey, Shania Twain y Aya Nakamura también estuvieron entre los nombres destacados de la audiencia.
La presencia de Michelle Obama situó el concierto en un territorio que trasciende la música. París reunió a figuras de la cultura, el entretenimiento y la moda alrededor de una artista cuyo regreso llevaba años generando expectativa.

Michelle Obama celine dion
Eurídice Aiymet Garavito García
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