Lady Gaga se convierte en mamá: esto sabemos de su primer bebé

Lady Gaga y Michael Polansky forman una familia

La maternidad era uno de los grandes proyectos personales de la intérprete de Abracadabra. Durante los últimos años, Gaga habló abiertamente sobre su deseo de tener hijos y sobre la vida que imaginaba junto a Michael Polansky.

En diversas entrevistas la cantante incluso se refirió a la maternidad como su próximo gran “papel protagonista”. También explicó que quería que sus futuros hijos tuvieran la libertad de descubrir quiénes son y elegir su propio camino, independientemente de la fama de su madre.

¿Quién es Michael Polansky, pareja de Lady Gaga?

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación en 2020 y desde entonces han mantenido un romance relativamente discreto. En 2024, la cantante confirmó que estaban comprometidos.

Polansky, empresario e inversionista, también se ha convertido en uno de los grandes apoyos personales y creativos de Gaga. En los últimos años, ambos comenzaron a hablar públicamente sobre sus planes de matrimonio y su intención de formar una familia.

La pareja también había revelado que encontraba inspiración en la manera en que Elton John y David Furnish han criado a sus hijos, Zachary y Elijah, de quienes Gaga es madrina.

Lo que sabemos sobre el primer bebé de Lady Gaga

Por ahora, Lady Gaga parece querer vivir sus primeros momentos como madre lejos de la atención pública. La pareja no ha compartido fotografías ni detalles sobre el bebé, por lo que todavía quedan muchas incógnitas alrededor del nuevo integrante de la familia.

La noticia marca un momento especialmente significativo para Gaga, quien durante más de una década ha sido conocida cariñosamente como “Mother Monster” por sus Little Monsters. Ahora, la maternidad comienza para ella fuera de los escenarios.