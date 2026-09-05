Maggie Gyllenhaal cuestiona al Festival de Cine de Venecia: solo dos directoras compiten por el León de Oro

Solo dos de las 21 películas que compiten por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2026 están dirigidas o codirigidas por mujeres, una cifra que Maggie Gyllenhaal decidió poner sobre la mesa durante la conferencia de prensa que inauguró su trabajo como presidenta del jurado. La actriz y directora no evitó la incomodidad del dato: primero respondió con ironía y después señaló que el problema va mucho más allá de la selección de un festival.

Una competencia de 21 películas y solo dos directoras

La cifra adquirió todavía más peso porque la competencia principal comenzó con una sola película dirigida por una mujer: Woman Unknown, de la cineasta danesa-egipcia May El-Toukhy. La incorporación de NAZA, documental codirigido por Rachel Szor y Yuval Abraham, elevó a dos el número de títulos con participación femenina en la dirección.

La película de Szor llegó al programa pocos días antes del comienzo del festival y completó una selección de 21 títulos. Su incorporación evitó que Venecia inaugurara su edición con una representación todavía menor, pero no modificó de forma sustancial el desequilibrio: las mujeres siguen detrás de una fracción muy pequeña de las películas que aspiran al máximo premio del certamen.

“Es un problema sistémico”, dijo Gyllenhaal

Cuando le preguntaron por la escasa presencia de directoras, Maggie Gyllenhaal utilizó primero el humor para señalar el absurdo de la situación. Después llevó la conversación hacia un problema estructural: las mujeres tienen mayores dificultades para conseguir financiación para sus películas.

La directora de The Lost Daughter también planteó una pregunta que resulta más incómoda que el porcentaje de participación femenina. Cuestionó si las historias que las mujeres quieren contar, precisamente porque pueden partir de experiencias diferentes, reciben el mismo reconocimiento como obras de alto valor artístico.

Su interrogante apunta directamente a uno de los filtros menos visibles de la industria: antes de que una película pueda llegar a un festival, alguien debe decidir que merece ser financiada. La selección de Venecia es, por tanto, el último eslabón de una cadena mucho más larga.

El debate empieza mucho antes de llegar a Venecia

El director del festival, Alberto Barbera, había defendido previamente el proceso de selección y señalado que alrededor del 24% de las películas presentadas este año fueron dirigidas por mujeres, frente al 30% registrado el año anterior. El dato permite entender que la desigualdad no comienza necesariamente en la programación final del festival.

También explica por qué la discusión resulta más compleja que contar cuántas películas de mujeres aparecen en una sección. Si una proporción reducida de proyectos llega a los procesos de selección, financiación y producción, los grandes festivales reciben inevitablemente un catálogo condicionado por esas decisiones previas.

Maggie Gyllenhaal no presentó una solución sencilla. De hecho, reconoció la importancia de estar sentada al frente del jurado precisamente porque el festival le confió esa posición después de haber dirigido dos películas, una decisión que considera significativa dentro de la misma conversación.

Una directora que también llegó desde la actuación

El cuestionamiento tiene además una dimensión personal. Maggie Gyllenhaal comenzó su carrera como actriz y debutó como directora con The Lost Daughter, estrenada en Venecia en 2021, donde obtuvo el premio al mejor guion. En 2026 regresó al festival no para presentar una película en competencia, sino para encabezar el jurado que decidirá el León de Oro.

Su trayectoria ayuda a entender por qué su comentario no se limita a una discusión abstracta sobre representación. Maggie Gyllenhaal ha experimentado desde ambos lados de la industria las diferencias entre interpretar historias y tener el control creativo para decidir cuáles llegan a la pantalla.

La pregunta que dejó en Venecia, por eso, es más amplia que el número de directoras de esta edición: quién decide qué historias merecen existir, quién consigue los recursos para contarlas y quién determina qué entendemos por cine valioso. El festival puede entregar un León de Oro, pero la discusión que abrió Maggie Gyllenhaal empieza mucho antes de que una película llegue a competir por él.