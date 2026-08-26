Miley Cyrus se despide de Dolly Parton

Miley Cyrus dedicó un mensaje profundamente personal a Dolly Parton tras la muerte de la leyenda de la música country, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años. Más que una despedida pública, la cantante eligió hablar de la relación que construyeron lejos de los escenarios y de los momentos que, según sus propias palabras, permanecerán únicamente entre ellas.

“Aunt Dolly”: así llamó Miley Cyrus a su madrina

En su publicación, Miley Cyrus se refirió a Dolly Parton como “Aunt Dolly”, una forma de nombrar la cercanía que existía entre ambas más allá de la relación profesional. Dolly Parton fue madrina de Miley desde que era niña y mantuvo durante décadas un vínculo cercano con la familia Cyrus.

La relación comenzó a través de Billy Ray Cyrus, quien conoció a Dolly Parton durante una gira en 1992. Con el tiempo, esa amistad se extendió a Miley. Dolly Parton llegó a describir públicamente a la cantante como alguien a quien quería como si fuera parte de su propia familia.

Esa conexión también tuvo una dimensión visible para el público. Dolly Parton interpretó a la tía de Miley Cyrus en varios episodios de Hannah Montana, convirtiendo una relación real en parte de la ficción que acompañó a toda una generación. La complicidad entre ambas, sin embargo, había comenzado mucho antes de la serie y continuó después de ella.

La última conversación entre Miley y Dolly fue sobre música

Uno de los detalles más significativos del mensaje de Miley Cyrus fue la referencia a una de sus últimas conversaciones con Dolly Parton. La cantante contó que hablaron sobre música y metamorfosis, dos conceptos que adquieren una dimensión especial después de la muerte de la intérprete de “Jolene”.

Miley Cyrus también dejó claro que no pretende convertir todos los recuerdos compartidos en material público. Explicó que sus momentos más importantes fueron privados y que permanecerán de esa manera, lejos del espectáculo y de la atención que durante décadas acompañó a ambas.

La decisión resulta particularmente significativa tratándose de dos artistas cuya relación estuvo tantas veces frente a las cámaras. Para Milley Cyrus, la despedida no necesitaba revelar cada detalle de su vínculo para transmitir su importancia.

Dolly Parton también fue una influencia musical para Miley

La conexión entre ambas tuvo además una dimensión artística. Miley Cyrus ha interpretado algunas de las canciones más conocidas de su madrina, entre ellas “Jolene”, una de las composiciones que definieron la carrera de Dolly Parton.

La influencia de Dolly sobre Miley no se limitó a la música. La reina del country representaba una forma particular de construir una carrera conservar una identidad reconocible, convertir la vulnerabilidad en fortaleza y moverse entre distintos ámbitos del entretenimiento sin abandonar sus raíces.

Esa influencia ayudó a que su relación adquiriera un significado especial para quienes siguieron la evolución de Miley Cyrus desde sus primeros años como estrella adolescente hasta su consolidación como artista adulta.

“Tengo un ángel a mi lado”

Miley Cyrus cerró su mensaje con una idea que resume la dimensión personal de la pérdida: aseguró que tiene un ángel a su lado y que siempre lo ha tenido. También escribió que continuará amando a Dolly Parton y que quiere hacerla sentir orgullosa.

La despedida llega después de una vida compartida entre música, televisión, escenarios y conversaciones familiares, pero quizá el detalle más revelador está precisamente en aquello que Miley Cyrus decidió no contar.