Sabrina Carpenter y Dolly Parton cantan ‘Please, please, please’ en una edición de lujo

Es innegable el éxito que ha tenido recientemente Sabrina Carpenter luego de levantar dos Grammys de las seis nominaciones que recibió durante su debut en la ceremonia y el próximo inicio de su gira Short n’ Sweet por Europa que parece ser una de las más prometedoras del 2025.

Por si no fuera poco, Sabrina Carpenter ha logrado el sueño de toda cantante contemporánea: la leyenda de la música country, Dolly Parton, le da el sí y se unen a dueto en la nueva edición de ‘Please, please, please’ contenida en la edición deluxe de su disco Short n’ Sweet en la que también se encuentra otras cuatro canciones inéditas.

El lanzamiento del este disco edición de lujo fue anunciado por Sabrina Carpenter a través de su cuenta oficial de Instagram en vísperas de San Valentín, no hay otra forma de celebrar el amor y la amistad que en compañía de una leyenda musical como Dolly Parton.

Dolly y yo cantando en una camioneta. Me siento muy honrada de tener a uno de mis mayores ídolos en una canción que significa mucho para mí Sabrina Carpenter

En esta adorable versión de ‘Please, please, please’ la voz de ambas brilla con luz propia y se complementan en un mensaje de rebeldía femenina tras escapar de la policía en una aventura muy al estilo de los años 50’s en el videoclip a diferencia del original de 2024 donde Sabrina se encuentra encarcelada suplicando el amor y la atención de Barry Keoghan.

Además de esta significativa versión de ‘Please, please, please’, el disco contiene otros éxitos inéditos como 15 Minutes, Couldn’t Make It Any Harder, Busy Woman y Bad Reviews.