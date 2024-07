Cuál es la diferencia entre los perfumes de Sabrina Carpenter y a qué huelen

Con estos aromas sólo querrás decir please, please, please... ¡que no se termine mi perfume! Entre la ocupada carrera de Sabrina Carpenter derrochando estilo y lírica desde los escenarios, y cuando no está grabando videoclips con su extrañamente guapo novio Barry Keoghan, ha logrado sacar varias ediciones de su línea de perfumes que cualquiera querrá tener en su tocador.

¿A qué huelen los perfumes de Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter tiene su propia línea de perfumes. De hecho, es bastante popular entre sus fans y quienes disfrutan de fragancias dulces y sofisticadas. Trabaja con Scent Beauty, la línea encargada de también producir los perfumes de Dolly Parton y Kylie Minogue, entre otras —además son veganos y libres de crueldad animal.

1. Caramel Dream Eau de Parfum

Déjate llevar por el aroma con el que se hacen los sueños: cremosas habas de chocolate oscuro se entrelazan con ámbar caramelizado y un atractivo almizclado, mientras que el atrevido cítrico y la suave almendra añaden un toque juguetón. Es la receta definitiva para una seducción irresistible.

¿A qué huelen los perfumes de Sabrina Carpenter? marca

2. Sweet Tooth Eau de Parfum

Sweet Tooth de Sabrina Carpenter es más que solo una fragancia; es un viaje adictivo al sueño de un amante de los dulces. Imagina adentrarte en un mundo donde el jengibre confitado y el malvavisco de chocolate juegan alrededor de un núcleo cremoso de vainilla, todo descansando sobre una cama de exuberante crema Chantilly. Es un aroma tan delicioso que hará que se te haga agua la boca y que tu corazón lata más rápido, dejándote con una sensación de traviesa tentación.

¿A qué huelen los perfumes de Sabrina Carpenter? marca

3. Cherry Baby Eau de Parfum

Deja que el indulgente aroma de las cerezas y el chocolate te envuelva, girando en una coqueta bruma de amapola roja y peonía. Siente el abrazo adictivo de la orquídea de vainilla y el susurro del almizcle sensual mientras acaricia tu piel, dejando un rastro de seducción a su paso.