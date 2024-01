Conoce a Alyson Sandro, ortodoncista y ahora ex novia de Barry Keoghan (el it boy del momento)

Barry Keoghan se volvió el it boy del momento tras arrasar con su papel de Oliver en Saltburn, la nueva película de Emerald Fennell con Jacob Elordi y Rosamund Pike. Antes de este thriller de humor negro, Barry ya era muy conocido por sus papeles en The Killing of a Sacred Deer (2017) y The Banshees of Inisherin (2022), así que el talento de este actor irlandés no ha pasado desapercibido. Lo que quizá sí pasó sin mucho ruido fue su relación con Alyson Sandro, su poco conocida novia con la que además se estrenó como papá. ¿Qué se sabe sobre ella y la historia de amor que tuvieron?



¿Quién es la novia de Barry Keoghan?

Alyson Sandro era la novia de Barry Keoghan, hasta que en 2023 —en medio del gran éxito de Saltburn— el actor confirmó que habían terminado su relación. Una fuente habría dicho a The Sun que “ambos se han distanciado en los últimos meses y las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Según ella, ya se acabó". Antes de Alyson, Barry estaba saliendo con la fotógrafa Shona Guerin y estuvieron juntos del 2017 al 2020.

Alyson Sandro y Barry Keoghan asisten a la 95ª entrega anual de los Premios de la Academia el 12 de marzo de 2023 en Hollywood, California. getty

Ahora corren rumores de que Barry está saliendo con la cantante Sabrina Carpenter. Pero entre el actor y la dentista existe una relación armoniosa y juntos realizan co-parenting; “Ella [Alyson] está haciendo un gran trabajo, es una mujer increíble”, dijo en entrevista a GQ.

La ahora ex pareja dio la bienvenida a su hijo Brando en agosto del 2022, y la orgullosa mamá confirmó que estaba embarazada en abril de ese año: “cada día más cerca de conocer al amor de mi vida”, escribió en Instagram (ahora su cuenta es privada). Alyson no ha dado comentarios sobre su relación o el éxito de su ex pareja. Aunque Keoghan aún no ha recibido premios oficiales específicamente por su actuación en Saltburn, el estreno de la película y su desempeño le han valido un reconocimiento significativo; recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en una Película - Drama por su papel principal y poco a poco se coloca en el centro de atención para la próxima ceremonia de premios.