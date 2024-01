5 claves para entender ‘La sociedad de la nieve’, la película extranjera rumbo al Oscar que está en Netflix

Sobrevivir fue cosa de todos. La sociedad de la nieve, una película de Juan Antonio Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llegó a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. Y si aún no la ves —o ya la viste y quieres rescatar algunos puntos importantes—, aquí tenemos 5 claves para comprenderla más a profundidad.

netflix

1. ¿Cuál es la historia real sobre La Sociedad de la nieve?

Se remonta al 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes, en Argentina. El avión, que transportaba a 45 pasajeros y tripulantes, se dirigía a Santiago de Chile para participar en un partido de rugby. El accidente se produjo en medio de una tormenta de nieve, y solo 29 de los pasajeros sobrevivieron. Los supervivientes quedaron atrapados en un lugar remoto y aislado, a más de 3.000 metros de altura.

2. ¿Dónde se grabó la película La sociedad de la nieve?

De acuerdo con el diario ABC, la película del ‘milagro de los Andes’ se grabó en las localidades españolas de Pradollano, la Hoya de la Mora y el cortijo La Argumosa (en Guëjar Sierra).

netflix

3. ¿Cuál es el libro que habla sobre La sociedad de la nieve?

Esta película está totalmente inspirada en los hechos reales, y el libro de Pablo Vierci (La sociedad de la nieve. El relato de los sobrevivientes de los Andes 50 años después del accidente) cuenta con la narración exacta de los sobrevivientes por primera vez desde el suceso. Vierci fue compañero de colegio de los sobrevivientes y comenzó a escribir este libro en 1973.

4. ¿Quién iba en el vuelo 571?

Había 45 personas a bordo, la mayoría miembros de un equipo de rugby que viajaba de Montevideo, Uruguay, a Santiago, Chile, para un juego. También amigos y familiares de los jugadores y una mujer.

5. ¿Qué otras películas tiene J.A. Bayona?

El director español J. A. Bayona no es indiferente a las películas inspiradas en historias reales, pero detrás de su filmografía hay otros géneros y títulos muy distintos. Estuvo en Jurassic World: Fallen Kingdom y The Rings of Power; hizo su debut con El Orfanato (2007) y siguión con The Impossible (2012) con Naomi Watts, Ewan McGroegor y Tom Holland.