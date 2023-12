Actriz de The Crown y directora de Saltburn, todo sobre Emerald Fennell

Es quizá una de las figuras más multifacéticas en el mundo del cine —no esperábamos menos de una Libra cineasta. El nombre de Emerald Fennell está sonando por todos lados antes de concluir el 2023 por su polémico thriller cómico, Saltburn, con Jacob Elordi, Barry Keoghan y Rosamund Pike. Antes de ello ya habíamos visto su talento con Promising Young Woman (2020) con Carey Mulligan, pero lo que pocos habían relacionado es que actuó como el personaje de Camilla Parker en The Crown. Esto y más es lo que debes saber sobre Emerald Fennell.

¿Quién es Emerald Fennell?

Nació un 1 de octubre de 1985 (tiene 38 años) en Londres, Inglaterra, y ha ganado reconocimiento por su trabajo en diversos roles en la industria del entretenimiento. En su familia está su padre, diseñador de joyas, su madre Louise Fennell es autora y su hermana Coco Fennell es diseñadora de modas.

Emerald Fennell como Camilla Parker en la temporada 3 y 4 de The Crown. netflix

Actuación y películas de Emerald Fennell

Anres de ser directora, Fennell ha sido actriz en numerosas producciones —fue Patsy Mount en Call the Midwife, Camilla Parker en la temporada 3 y 4 de The Crown, y Midge en la película de Barbie; tuvo un par de roles secundarios en Alberto Nobbs (2011), Anna Karenina (2012) con Keira Knightley y en The Danish Girl (2015) con Eddie Redmayne.

Con siete meses de embarazo se embarcó a la filmación de Promising Young Woman, película con la que ganó el Oscar a Mejor Guión Original y recibió nominaciones a Mejor Película y Mejor Director(a). Saltburn —ahora en Amazon Prime Video— es la historia de dos estudiantes de Oxford que forman una buena amistad y pasan juntos las vacaciones de verano en la mansión del amigo millonario, sólo para desencadenar una serie de catástrofes; es, en palabras de Fennell para Polygon, “una película sobre amar a alguien y amar su mundo, un mundo que nunca te va a devolver ese amor. ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué haces contigo mismo cuando eso se hace evidente? ¿Cómo consigues ese amor?”. Esperamos con ansias los futuros proyectos de Emerald Fennell.