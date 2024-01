Con la 81º entrega de los Golden Globes inicia, oficialmente, la “temporada de premiaciones” en Hollywood. La alfombra ya tuvo el despliegue de los mejores looks y en la ceremonia vimos un presagio de quiénes podrían ser los merecedores a la estatuilla de los premios Oscar. El Salón Internacional del hotel Beverly Hilton de Los Angeles fue el punto de reunión de celebridades y creadores de este arte, y aquí te decimos dónde ver las películas y series ganadoras de los Golden Globes 2024.

Dónde ver las películas ganadoras de los Golden Globes 2024

Mejor película de drama: ‘Oppenheimer’

La película sobre la bomba atómica se llevó múltiples premios en esta noche. Cillian Murphy (mejor actor en una película de drama), Robert Downey Jr. (mejor actor de reparto), Christopher Nolan (mejor director), mejor banda sonora y nada menos que la victoria en mejor película de drama. Puedes rentarla en YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play y Clarovideo.

Mejor película comedia o drama: ‘Poor Things’

De sus siete nominaciones, la película de Yorgos Lanthimos recibidó dos premios, incluyendo el de mejor actriz en una película comedia o drama para Emma Stone. Poor Things aún no está en streaming ya que estrenará el 25 de enero en cines en México.

Mejor película animada: ‘The Boy and the Heron’

Mahito, un joven que llora la pérdida de su madre, se muda a una nueva ciudad con su distante padre, donde una garza gris lo lleva a una torre abandonada y entra en un mundo fantástico que mezcla lo vivo y lo muerto. La película de Hayao Miyazaki, director de Studio Ghilbil, se llevó el Globo de Oro a mejor película animada. Recién acaba de estrenar en México el pasado 28 de diciembre, así que aún la puedes ver en cines o esperar que llegue a plataformas.

Mejor película extranjera: ‘Anatomy of a Fall’

Con el título original de Anatomie d’une chute, es una película francesa de drama y suspenso judicial estrenada en 2023 que ha obtenido mucho reconocimiento y premios, incluyendo la prestigiosa Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes. Esta película de la directora Justine Triet está en renta en Apple Tv, Amazon Prime Video, Google Play, Vudu y YouTube.

Logro cinematográfico y de taquilla: ‘Barbie’

Esta nueva categoría se estrena con la victoria de la película de Greta Gerwig, Barbie, que también se llevó el premio a mejor canción original por What Was I Made For? de Billie Eilish. Puedes revivir el mundo rosa de Barbie y Ken en HBO Max.

Dónde ver las series ganadoras de los Golden Globes 2024

Mejor serie de drama: ‘Succession’

La popular serie que sigue a una disfuncional familia de medios de comunicación global estadounidense se llevó varios globos de oro, además de la mejor serie de drama: Matthew Macfadyen (mejor actor de reparto), Kieran Culkin (mejor actor en serie de drama) y Sarah Snook (mejor actriz en serie de drama). Puedes ver todos los episodios de Succession en HBO Max.

Mejor serie limitada: ‘The Bear’

Un joven chef del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia. Y así es como The Bear se volvió en un fenómeno del streaming, consiguiendo varios galardones con Jeremy Allen White (mejor actor en serie comedia o musical) y Ayo Edebiri (mejor actriz en serie comedia o musical). Puedes verla son suscripción a Hulu.

Mejor serie limitada: ‘Beef’

Creada por el director coreano Lee Sung Jin, Beef sorprendió con una elocuente y retorcida historia sobre la venganza. Sus protagonistas Ali Wong y Steven Yeun se llevaron el galardón a mejor actuación en una serie de drama, y la puedes ver completa en Netflix.