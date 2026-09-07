El colectivo detrás del pin que Susan Sarandon llevó en Venecia

El pequeño pin rojo que Susan Sarandon llevó en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia pertenece a Artists4Ceasefire, un colectivo internacional de artistas y defensores de los derechos humanos que nació en 2023 para amplificar el llamado a un alto el fuego en Gaza. Susan Sarandon, integrante del colectivo, lo llevó en el centro de su vestido negro durante la presentación de The Echo Chamber, convirtiendo un accesorio de apenas unos centímetros en una señal explícita de su postura.

Qué es Artists4Ceasefire

Artists4Ceasefire surgió en octubre de 2023, cuando un grupo de actores, cineastas y otros profesionales de la industria cultural se organizó para pedir un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria para la población civil de Gaza.

La iniciativa utiliza una herramienta especialmente poderosa para quienes forman parte de ella: sus propias plataformas públicas. Entre sus integrantes y firmantes aparecen nombres de distintas áreas de la cultura, desde músicos y actores hasta directores, escritores y artistas visuales. Susan Sarandon forma parte de esa comunidad y ha mantenido públicamente su posición sobre Palestina incluso después de las consecuencias profesionales que, según declaró en Venecia, ha enfrentado por sus opiniones políticas.

El nuevo pin fue diseñado por Shepard Fairey

El broche que Susan Sarandon llevó en Venecia pertenece a una nueva versión del pin de Artists4Ceasefire, creada en colaboración con Shepard Fairey, el artista estadounidense detrás de la célebre imagen Hope de la campaña presidencial de Barack Obama y fundador de la marca artística Obey.

El diseño sustituye el carácter más abstracto de una insignia política tradicional por varios símbolos reconocibles. Una paloma sostiene una flor de loto, cuyo tallo incorpora alambre de púas, mientras un pequeño corazón aparece sobre la composición.

De acuerdo con Artists4Ceasefire, la paloma y el loto representan esperanza, resiliencia y paz. El corazón introduce la idea de la necesidad de colocar el amor y la humanidad compartida en el centro de la conversación.

Por qué Susan Sarandon lo llevó en Venecia

La elección del pin adquiere mayor relevancia por el momento en que apareció. Susan Sarandon acudió al festival para presentar The Echo Chamber, película dirigida por Andrea Pallaoro que compite por el León de Oro, y habló públicamente sobre las consecuencias que su postura política ha tenido en su carrera.

La actriz explicó durante su paso por Venecia que continúa perdiendo oportunidades profesionales debido a sus declaraciones sobre Palestina y que algunas agencias han desaconsejado a productores contratarla. También agradeció al director de la película por haber decidido trabajar con ella pese a esas presiones.

Por eso, el pin no funciona como un accesorio separado de la presencia de Susan Sarandon en el festival. Forma parte del mismo discurso que ha acompañado su regreso a una gran plataforma internacional de cine.

El colectivo detrás del pin que Susan Sarandon llevó en Venecia Benjamin Cremel/Getty Images

Del código de vestimenta al mensaje político

Los broches tienen una larga historia como objetos capaces de comunicar afiliaciones, causas o posiciones personales. En las alfombras rojas, esa función se vuelve especialmente visible porque un elemento pequeño puede convertirse en una imagen reproducida miles de veces.

El caso de Artists4Ceasefire añade otra dimensión. El colectivo ya había utilizado los pines como una forma de identificación pública en ceremonias cinematográficas y eventos de la industria, pero el nuevo diseño de Fairey convierte esa insignia en una pieza visualmente reconocible por sí misma.

En Venecia, Susan Sarandon lo colocó exactamente donde el escote barco de su vestido negro dejaba un espacio central. El contraste entre el vestido sobrio, las joyas doradas y el pequeño símbolo rojo hizo que el pin adquiriera una presencia inesperada.