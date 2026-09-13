Suscríbete
Síguenos en:
Moda

La nueva boutique de Dior en México guarda un homenaje a la historia de la Maison

Fotografías de archivo, referencias al Bar Jacket de 1947 y dos imágenes de la silueta Miss Dior de 1949 forman parte del nuevo espacio en El Palacio de Hierro

Septiembre 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SCENOGRAPHY © JAIME NAVARRO SOTO (2).jpg

La nueva boutique de Dior en México guarda un homenaje a la historia de la Maison

Cortesía DIOR

La nueva boutique de Dior en México incorpora referencias directas al patrimonio de la Maison a través de fotografías de archivo que recorren distintas etapas de su proceso creativo. El espacio, inaugurado dentro de El Palacio de Hierro, combina las colecciones actuales con imágenes dedicadas a la selección de materiales, el trabajo artesanal en los Ateliers y algunas de las siluetas que han definido la historia de la casa francesa.

Una boutique que pone el archivo en primer plano

El nuevo espacio no se limita a presentar las colecciones de Dior. Parte de su identidad se construye alrededor de imágenes que documentan el proceso detrás de una creación: desde la elección de los materiales realizada por Monsieur Dior hasta el trabajo de las petites mains en los Ateliers y el momento en que las modelos dan vida a las prendas.
Esta decisión introduce una dimensión distinta a la experiencia de compra. Las piezas contemporáneas conviven con fragmentos visuales que muestran cómo una creación pasa de una idea a una prenda terminada, poniendo el oficio y la Alta Costura dentro del recorrido por la boutique.
Entre las referencias aparece el Bar Jacket, una de las piezas asociadas con la revolución del New Look de 1947. Su presencia dentro de las fotografías de archivo establece un vínculo entre una de las siluetas históricas de Dior y las creaciones que actualmente ocupan el espacio.

También te interesa...
Kim Jones dice adiós a DIOR Men.png
Moda
Kim Jones dice adiós a DIOR Men
Enero 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
dior-lewis-hamilton-4.jpg
Moda
Ve la primera colección cápsula de Lewis Hamilton para Dior Men
Julio 16, 2024
 · 
Regina Barberena

Miss Dior de 1949 llega al salón privado

Uno de los detalles más especiales se encuentra en el salón privado de la boutique. Allí, dos fotografías de Brigitte Niedermair representan la silueta Miss Dior de la colección de Alta Costura Primavera-Verano 1949.
La referencia a esta pieza introduce otro momento concreto del archivo de Dior dentro de una boutique que presenta las colecciones actuales. El resultado crea un diálogo entre distintas etapas de la Maison sin necesidad de convertir el espacio en un museo: la historia aparece integrada en la arquitectura y en las áreas destinadas a la experiencia privada.
La selección también refuerza el papel de la imagen dentro del espacio. Las fotografías no funcionan únicamente como decoración, sino como una forma de mostrar el proceso creativo y algunos de los códigos que forman parte de la identidad de Dior.

SCENOGRAPHY © JAIME NAVARRO SOTO (13).jpg

La nueva boutique de Dior en México guarda un homenaje a la historia de la Maison

Cortesía DIOR

Mármol, cerámica y textiles definen el espacio

La arquitectura de la boutique comienza desde su fachada de mármol blanco, trabajada con superficies pulidas y martilladas que generan variaciones de textura, volumen y luz. En el interior, la piedra mantiene su presencia, pero encuentra contraste en tapices, textiles y otros acabados.
Uno de los detalles más particulares es el parquet de Versalles reinterpretado en cerámica. La referencia introduce un elemento asociado con la tradición decorativa francesa dentro de una propuesta contemporánea, mientras el mobiliario de diseño aporta una lectura más actual.
Los tonos blancos, grises y negros conviven con piezas de diseño seleccionadas para crear distintas atmósferas dentro del espacio. En el salón privado, los sofás y sillones se combinan con las fotografías de Brigitte Niedermair y otros objetos de diseño.

SCENOGRAPHY © JAIME NAVARRO SOTO (19).jpg

La nueva boutique de Dior en México guarda un homenaje a la historia de la Maison

Cortesía DIOR

Las colecciones actuales ocupan el centro

La boutique reúne las creaciones de Jonathan Anderson para Dior, junto con las colecciones de marroquinería, calzado, prêt-à-porter y accesorios para mujer y hombre.
La combinación entre producto contemporáneo, arquitectura y referencias históricas plantea una experiencia distinta para acercarse a la Maison. El visitante puede encontrarse con una pieza actual y, dentro del mismo recorrido, con imágenes que muestran materiales, artesanía y siluetas pertenecientes a otras etapas de Dior.
La apertura también prolonga una relación histórica con El Palacio de Hierro que se remonta a 1950, un vínculo que da contexto a la llegada de este nuevo espacio.
La boutique abrió sus puertas a partir del 3 de septiembre de 2026, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro entre las colecciones actuales de Dior y una selección de elementos que permiten observar cómo el legado de la Maison continúa formando parte de su presente.

Dior boutique
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
2026 Kering Foundation Caring For Women Dinner
Moda
Paris Hilton brilla de pies a cabeza con un vestido plateado
Septiembre 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
JL 5 2026_Septiembre 5_2928.jpg
Moda
JOSE LUIS Joyerías llega a México con su primera tienda en Latinoamérica
Septiembre 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Fashion Week Primavera-Verano 2027 .png
Moda
Las pasarelas que dictaron tendencias de moda esta semana, de Ralph Lauren a Tommy Hilfiger
Septiembre 10, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Jeff Koons_Hublot collaboration Annoucement (2).jpg
Moda
Jeff Koons, el nuevo rostro de Hublot
Septiembre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
EXCLUPR00292_ITW_TILDA_1080x1080.tif
Moda
Cartier Into the Wild: la nueva joyería de animales que lleva el savoir-faire de la Maison a otro territorio
Tilda Swinton protagoniza el nuevo proyecto de Cartier, mientras tigres, cocodrilos, rinocerontes y panteras revelan una de las facetas más sofisticadas de la alta joyería de la Maison
Septiembre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
FENDI My Peekaboo_Lookbook Editorial Images by Laura Sciacovelli_04.jpg
Moda
El bolso Fendi Peekaboo ahora se puede personalizar con tus iniciales
La nueva versión del icónico bolso forma parte de la primera colección de Maria Grazia Chiuri para Fendi y recupera la apertura característica del diseño original
Septiembre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_730332045_18611871742054901_1084854421253378762_n.jpg
Moda
Montblanc celebra 100 años de artículos de piel durante New York Fashion Week
La firma convirtió el Crane Club de Nueva York en una experiencia dedicada a la artesanía, con piezas históricas, personalización y un homenaje a la escritura
Septiembre 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hublot Big Bang Original Soft Touch (3).jpg
Moda
¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado
El Big Bang Original Soft Touch existe en negro y rojo, tiene cronógrafo automático, 72 horas de reserva de marcha y una caja de 43 milímetros
Septiembre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García