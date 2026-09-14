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Cashmere taupe: el tono beige grisáceo que dominará las uñas este otoño

Las uñas cashmere taupe serán una de las tendencias del otoño 2026. Descubre cómo llevar este elegante tono entre beige, gris y café.

Septiembre 14, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Es discreto, elegante y suficientemente cálido para acompañar el cambio de temporada. Si el chocolate representa el lado más intenso del otoño, el cashmere taupe es su versión más suave y minimalista.

Getty Images

Con la llegada del otoño, los colores intensos como el borgoña, chocolate y rojo oscuro vuelven a ocupar un lugar importante en las tendencias de manicure. Sin embargo, esta temporada hay un tono mucho más discreto que promete convertirse en el nuevo favorito de quienes prefieren las uñas neutras y elegantes: el cashmere taupe.

A medio camino entre el beige, el gris y un café muy suave, este color tiene la apariencia cálida y sofisticada de las prendas de cashmere que regresan cada otoño. De ahí su nombre y también buena parte de su atractivo: es minimalista, combina prácticamente con todo y consigue que las manos luzcan arregladas sin necesidad de recurrir a diseños elaborados.

¿Qué color es el cashmere taupe?

El cashmere taupe pertenece a la familia de los tonos taupe, colores que se encuentran entre el marrón y el gris. El resultado es más suave y cremoso, con suficiente beige para evitar que el gris se perciba demasiado frío.

Precisamente esa mezcla hace que sea difícil definirlo con un único color. Dependiendo de la luz, puede verse como un beige grisáceo, un café muy claro o incluso un greige ligeramente ahumado.

Para otoño 2026, los taupe, greige, beige y tonos latte forman parte de una tendencia más amplia conocida como cashmere nails, que traslada a las uñas los colores suaves y acogedores asociados con los tejidos de otoño.

Por qué las uñas cashmere taupe serán tendencia en otoño 2026

Después del éxito de manicures como las milky nails, soap nails y otras versiones de uñas naturales, la estética minimalista no desaparece con el cambio de temporada. Simplemente adopta colores ligeramente más profundos.

El taupe funciona especialmente bien para hacer esta transición porque conserva la luminosidad de un nude, pero incorpora la profundidad que normalmente buscamos durante los meses fríos. De hecho, los tonos nude con matices cálidos como beige, caramelo y taupe figuran entre las tendencias de uñas señaladas para otoño 2026.

Hailey Bieber también acaba de llevar una versión especialmente otoñal del color: una manicura taupe cremosa que mezcla café claro y gris y que, dependiendo de la iluminación, puede percibirse desde marrón mink hasta beige grisáceo.

La alternativa perfecta a las uñas chocolate

Las uñas chocolate continúan siendo uno de los grandes clásicos cuando bajan las temperaturas, pero el cashmere taupe ofrece una alternativa para quienes todavía no quieren llevar colores tan oscuros.

Su ventaja está en ese punto intermedio: tiene más presencia que un nude tradicional, pero resulta mucho más ligero que un espresso, chocolate o borgoña.

Además, combina fácilmente con los colores que suelen dominar el guardarropa otoñal, desde camel y crema hasta negro, gris, denim, café oscuro y vino. El resultado es un manicure que acompaña el look en lugar de competir con él.

Cómo llevar las uñas cashmere taupe este otoño

La versión más sencilla también es una de las más elegantes: llevar el cashmere taupe en monocolor y terminarlo con una capa de brillo efecto gel. En uñas cortas, cuadradas o squoval, crea un resultado limpio y minimalista; mientras que en uñas almendradas adquiere una apariencia más sofisticada.

Otra posibilidad es utilizarlo en un micro french, sustituyendo la tradicional punta blanca por una línea extremadamente fina en taupe sobre una base nude o lechosa. Los acabados perlados y ligeramente glaseados también funcionan para darle dimensión sin perder la esencia minimalista del color.

Incluso puede combinarse con otras tendencias de otoño, como el efecto cat eye, detalles cromados muy sutiles o diseños tonales que mezclen beige, taupe y café.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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